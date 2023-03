Der FC Schalke 04 kan niet winnen. Zum ersten Mal seit 38. Spielen in der Fußball-Bundesliga gewonnen S04 ein Spiel – en das ausgerechnet im Derby tegen VfL Bochum. Drie ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Grossen Anteil am Auswärtserfolg hatte auch Torschütze Marius Bülter. De Angreifer van FC Schalke 04 speelde zich af na de 2:0-Sieg in Bochum en interessante Detail zu seinem hit. Ganz ongeplante oorlog der nämlich nicht.

FC Schalke 04: Geheime berichten over Tor

In Halfte een start van FC Schalke 04 erschreckend schwach. Bochum war galliger, mutiger en dominierte die Partie. Nur mit Glück houdt S04 die Null – en erhielt dann auch noch Unterstützung von Bochumer Keeper Manuel Riemann. De druckte den Ball nämlich over de eigen Torlinie zum 1:0 für Schalke.

Die twee Halbzeit ging Schalke dann wieder deutlich gefestigter an, holle sich die Spielkontrolle en ließ nur noch wenig zu. In der 79. Minute Sorgte Bülter dann für die Entscheidung. Salazar speelt een enkele keer in de rug, met plötzlich Bülter auftaucht en zom 2:0 verwertete.

Im Nachgang verriet der Torschütze: „Da haben wir uns under der Woche was einfallen lassen. Freut uns natürlich ungemein, dass es mal clapped hat. Eindig met iedereen nach een standaard ein Tor. Tut darm. Sehr wichtiges Tor auch in der Phase. Der Treffer oorlog ook zo einstudiert und geplant.

Schalke kwam in Topform ins Revierdeby

Beim FC Schalke 04 läuft es zurzeit einfach. Der Sieg tegen Bochum war der zweite in Folge. In de Rückrunde is S04 noch ongeschonden noch stellt met nur einem Gegentor sogar die beste Abwehr der Liga. Die Rote Laterne is de eerste keer los.

Meer nieuws:

Nächste Woche steht für den FC Schalke 04 das Revierderby an. Mit Borussia Dortmund komt in de Veltins Arena de meest krachtige manschaft in heel Europa vormen.