Neben der Transferphase ist das Kapitänsamt beim FC Schalke 04 derzeit wohl das am meisten diskutierte Thema. Im Laufe der abgelaufenen Rückrunde wurden die Stimmen immer lauter, dass Latza kein geeigneter Kapitän mehr sei – das Verletzungspech und die sportliche Rolle passe einfach nicht zum Anforderungsprofil eines Kapitäns. Latza sah das wohl auch so und hat dieses Amt kürzlich freiwillig niedergelegt.

Auch Offensivstar Dominick Drexler wird als möglicher Nachfolger gehandelt. Der Routinier ist auf und neben dem Feld führend und gilt als Sprachrohr der Mannschaft. Er ist einer der Mentalitätsspieler überhaupt FC Schalke 04 und könnte in der kommenden Zweitliga-Saison eine enorm wichtige Rolle spielen.

FC Schalke 04: „Ich würde es tun“

Vor dem Trainingslager gab Danny Latza seinen Rücktritt als Kapitän des FC Schalke 04 bekannt. Einen Nachfolger gibt es noch nicht. Viele vermuteten, dass der Verband im Laufe des Trainingslagers neu vergeben wird. Doch die Wahl von Thomas Reis und seinem Trainerteam steht noch nicht fest.

Dominick Drexler ist auf jeden Fall ein geeigneter Kandidat und fühlt sich bereit für diese Position beim FC Schalke 04. „Seit zwei Jahren erlebe ich an Danny Latza, einem meiner besten Freunde im Team, wie groß die Verantwortung in einem Verein ist.“ „Wie Schalke 04. Er hat einen fantastischen Job gemacht, auch wenn er verletzungsbedingt nicht so oft im Spiel war, wie es eigentlich ein Kapitän sein sollte“, lobte Drexler seinen Ex-Kapitän.

„Aber ja, ich würde es tun. Ich scheue keine Verantwortung. Aber wir haben ein paar Spieler, die diese Position bekleiden könnten“, betonte der 33-Jährige. Neben Drexler werden auch S04-Urgestein Ralf Fährmann, Abwehrchef Marcin Kaminski, Neuzugang Ron Schallenberg, Dauerbrenner Cedric Brunner und Kultstürmer Simon Terodde gehandelt.

Karriereende beim S04?

Bekäme Drexler den Verband, wäre das auch ein klares Zeichen für den Offensivspieler der S04. Einerseits, dass sie in der kommenden Saison auf ihn als Stammspieler zählen werden und andererseits, dass sie wohl auch in den nächsten Jahren mit ihm planen werden – mit 33 Jahren ist Drexler allerdings keine länger der Allerjüngste. Auch wenn er in den letzten beiden Staffeln immer gute Leistungen gezeigt hat, wäre es fatal, ihm jetzt den Verband zu geben, damit die Diskussion in einem Jahr wieder von vorne beginnen kann.

Er selbst würde gerne noch ein paar Jahre auf höchstem Niveau spielen, bevor er seine Karriere an den Nagel hängt. „Ich würde gerne noch zwei, drei Jahre spielen. Ich fühle mich gut und genieße jeden Tag“, sagte Drexler. „Ich brauche noch die A-Lizenz und den Fußballlehrer. Aber damit kann ich erst in drei Jahren beginnen. Deshalb wäre es ideal, wenn wir bis dahin noch auf einem hohen Niveau spielen könnten“, fügte er hinzu.