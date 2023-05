Rodrigo Zalazar gehört im actuellen Kader des FC Schalke 04 ohne Frage naar de grote publiekslievelingen. Der 23-jarige schoss sich in der Aufstiegssaison in die Herzen der Anhänger en verzauberte sie immer wieder mit Liefde Bekentenissen op de sociale netwerken.

Der Vertrag von Rodrigo Zalazar beim FC Schalke 04 läuft black nor bis 2026, im Summer könnte S04 den Dribblekünstler aber dennoch verlieren. Eintracht Frankfurt soll eine Rückkaufoption besitzen. Laut een Medienbericht gebees es non schon eine Tendenz.

FC Schalke 04: Holt Frankfurt Zalazar zuruck?

2021 wechselte Zalazar per Leihe zum FC Schalke 04. Im Anschluss zog S04 die Kaufoption en verpflichtete den 23-Jährigen for 1,5 Millionen Euro fest and stattete ihn mit einem Vertrag bis 2026 aus. Das Arbeitspapier soll aber einen kleinen Haken haben, nämlich eine Rückkaufoption.

Laut einem Message von „Sport1“ könne Eintracht Frankfurt Zalazar im kommenden Sommer für rund vier Millionen Euro zurückholen. Schalke wäre machtlos, muss dieses Szenario aber wohl nicht mehr fürchten. Die „Ruhr Nachrichten“ meldden dat Frankfurt aktuell kein Interesse and einer Rückholaktion habe. Dat bestätigt nun auch Christopher Michel von „Sport1“ der auf Twitter schrijft, dat Frankfurt die Rückkaufoptie nicht ziehene und Salazar Spieler des FC Schalke 04 bleiben droeg.

Salazar soll ohnehin nicht an einem Wechsel geïnteresseerd signaal. Der 23-jarig bestaan ​​​​sich auf Schalke wohl, hat eine besondere Beziehung zu den Fans.

Aber: Die größte Voraussetzung dafür, dass Zalazar bleibt, ist der Klassenerhalt. Het is nu onze schwer vorellbar, dass der Mittelfeld-Star den Gang in de 2. Bundesliga nochmal met antritt. Interesses zijn voor Salazar veilig geben. Als talent groter wordt, is het mogelijk dat iedereen oplicht. Positiv für S04: U kunt ervoor zorgen dat de Ablöse door Frankfurts Rückzieher vrij zelf gekozen wordt.

In der Aufstiegssaison steuerte Zalazar sechs Tore en sieben Vorlagen bei, in dieser Saison komt auf zwei Treffer in elf Einsätzen. Mits een Mittelfußbruch fehlte er van oktober tot en met januari. Gegen den VfL Wolfsburg feierte Salazar nun sein Startelfcomeback.