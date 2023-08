Reaktion nach Insolvenzeröffnung! Nach der 3:5-Niederlage gegen den Hamburger SV konnte der FC Schalke 04 die ersten drei Punkte der neuen 2. Bundesliga-Saison einfahren. Gegen den 1. FC Kaiserslautern gab es einen 3:0-Heimsieg.

Währenddessen herrschte im Stadion Aufregung, als die Fans ihre Mannschaft ausbuhten. In den sozialen Netzwerken gab es auch Ärger über eine Entscheidung von Thomas Reis, dem Trainer des FC Schalke 04.

FC Schalke 04: Diese Reis-Entscheidung sorgt für Unmut

Drei Punkte, Heimsieg, weiße Weste: Eigentlich sollte beim FC Schalke 04 alles in Ordnung sein, doch beim 3:0-Sieg über den 1. FC Kaiserslautern gab es jede Menge Spannung. Neben Fanpfiffen, über die sich Thomas Reis ärgerte, gab es eine weitere Entscheidung des S04-Trainers, die für Unmut bei den Anhängern sorgte.

Aber der Reihe nach: In der 13. Minute ging der Revierklub durch Simon Terodde in Führung. Kurz vor dem Halbzeitpfiff gab es eine Rote Karte für Lautern-Keeper Andreas Luthe, die Gelsenkirchener waren damit in Überzahl. Eine ganze Halbzeit mit einem Mann mehr bedeutet doch reinen Angriffsfußball, oder?

Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit gab es jedoch eine bittere Nachricht für die Fans. Wie schon gegen den HSV wurde Mega-Juwel Assan Ouedraogo recht früh ausgewechselt. Diesmal blieb das Talent sogar direkt in der Kabine. Diese Entscheidung sorgte im königsblauen Anhang für Empörung.

„Ich verstehe es einfach nicht“

Denn laut den Fans des FC Schalke 04 wäre er ein technischer Spieler Unterzahl war genau der Richtige, um den Sack so schnell wie möglich zuzumachen. Zumal Ouedraogo in der Vorbereitung und gegen den HSV seine Klasse zeigte.

„Thomas Reis, ich liebe dich, aber hör bitte viel zu früh auf, Ouedraogo zu ersetzen. Vor allem, wenn es andere und viel logischere Änderungen gibt, die nicht vorgenommen werden.“ „Warum nimmt Reis Ouedraogo so früh raus? Lasst den Jungen spielen“ und „Verstehe den Wechsel jetzt nicht wirklich. Wenn es noch einen Mann mehr gibt, lasse ich den starken Mann dran und bringe möglicherweise einen zusätzlichen schnellen Spieler.“ „, heißt es unter anderem in den sozialen Netzwerken.

Nach dem Spiel äußerte sich Reis dann persönlich zu der Entscheidung. „Ich habe es letzte Woche schon gesagt: Bitte lasst den Jungen in Ruhe“, sagte der 49-Jährige. „Man hat gemerkt, dass er nicht ganz so freizügig war wie viele andere. Das ist kein Problem. Wir haben einen tollen Spieler, darüber kann Schalke froh sein.“