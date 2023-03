Der FC Schalke 04 heeft gekämpft, nicht aufgegeben en nach zwei Rückständen im Revierderby tegen Borussia Dortmund am Ende noch éénen mehr als nur wichtigen Punkt geholt. Gegen den BVB gab es am Ende ein Gerechtes 2:2-Unentschieden.

Die Torschützen für den FC Schalke 04 waren Marius Bülter en Kenan Karaman, die der Veltins-Arena die Fans zum Ausflippen inbrachten. Maar der gefeierte Derby-held was een andere S04-Star.

FC Schalke 04: ER is de bekende Derby-held

Maar eerst een nach moeders: Nico Schlotterbeck oorlog der eerste Torschütze een opwindende Revierderbys, in dem der BVB in Führung ging. S04 konnte nach Seitenwechsel durch Marius Bülter ausgleichen, de paar minuten später Raphael Guerreiro die Dortmunder nieuwe jubeln ließ.

Am Ende waren van Kenan Karaman, in de Schlussfase van wichtigen 2: 2-Ausgleich erzielte. Dan kan een van beide derby-helden eigentlich zijn, of? vals!

Voor de koningsblauwen die oorlogen voeren met Ende Henning Matriciani, als ze een begin maken met hun schwer hatte, met de hefbomen BVB-Profis mitszuhalten. Nach en nach fing sich der Linksverteidiger aber en konnte sich dann kurz vor Schlusspfiff mit einer Aktion in die Herzen der Fans spielen.

„Matriciani der wahre GOAT!”

Es lief die 89. Minuten en sterven Anhänger des FC Schalke 04 sehnten den Schlusspfiff herbi. Plötzlich kam aber Dortmund noch einmal gefährlich in den Strafraum. Eerst was ein Schuss von Schlotterbeck abgeblockt, daarna comb Mo Dahoud vor dem Strafraum zum Abschluss. Het is 3:2 voor Borussia die kon winnen, maar Matriciani warf sich in den Schuss en verhinderde de Derbyniederlage voor S04.

Meer nieuws für dich:

Eine Aktion, die zowel den Zuschauern im Stadion als ein Treffer werd toegejuicht. Dementsprechend wurde Matriciani nach der Partie auch von den Fans gefeiert. “Er war einer der Besten, wenn nicht sogar der Best”, “Spieler des Spiels” en “Henning, ich will ein Kind von dir”, hieß es in den sozialen Medien.

Inhaleer von Twitter anzeigen Een dieser Stelle vond dat een externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er is een groot artikel dat kan worden geopend door op de knop te klikken en de weergave ervan te wijzigen. Ich bin damit oneinverstanden, dass mir dieser extern Inhalt angezeigt wird. Er kunnen personen worden gezogen en de anbieter des inhalts en Drittdienste übermittelt zijn.

Dazu plaatste een Twitter-account op een montage van Matriciani met de Ballon d’Or-Trophäe, die van de beste Spieler im Fußball.