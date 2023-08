In Hamburg war wenig los – jetzt hat Bryan Lasme beim FC Schalke 04 angefangen. Und wie! Obwohl er erst nach einer Stunde ausgewechselt wurde, kam er zum Einsatz Traumhaus-Debüt auf dem Rasen der Arena.

Erst Vorlage, dann Tor – Lasme befreit den FC Schalke 04 doppelte Mehrheit und begeisterte die Fans. Ein Teamkollege hingegen freute sich nur bedingt über die Gala.

FC Schalke 04: Bryan Lasme mit Gala-Heimdebüt

Bis zur 70. Minute tat sich der S04 trotz zweimaliger Unterzahl gegen Kaiserslautern schwer, konnte den Deckel aber nicht aufmachen. Dann kam der neue Mann. Bryan Lasme stand in seinem ersten Schalke-Heimspiel acht Minuten auf dem Platz, bereits am ersten Tor war er beteiligt. Das Karaman-Tor nach der Vorlage von Lasme erlöste Königsblau.

Aber die Franzosen hatten nicht genug. In der Nachspielzeit krönte er sein Debüt und erhöhte auf 3:0. Anfeuern auf dem Platz, Anfeuern auf der Tribüne, Anfeuern auf der Bank – aber einer davon wohl mit angezogener Handbremse.

Mohrs Chancen schwinden

Tobias Mohr muss bei der Verpflichtung von Lasme geahnt haben, dass ihn ein harter Wettbewerb erwarten würde. Kürzlich wurde mit Yusuf Kabadayi ein dritter Linksaußen verpflichtet – was Mohr das Leben noch schwerer macht. In Hamburg durfte der 27-Jährige von Beginn an spielen, die Lasme-Gala verfolgte er 90 Minuten lang von der Bank aus.

Bisher war Mohr auf Schalke nicht gerade ein Glücksfall. Jetzt hat er nicht nur zwei Konkurrenten auf seiner Position. Einer von ihnen bietet jetzt auch einen Hammer. Und selbst auf der Linksverteidigerposition, wo er ebenfalls spielen kann, stehen die Einsatzchancen angesichts eines genesenen Thomas Ouwejan nicht gut.