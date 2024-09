De trainer en sportdirecteur zijn vertrokken. Voor beide functies kreeg Ben Manga bij FC Schalke 04 direct zijn eigen vervolgresultaten. Maar nu is het duidelijk: beiden hebben één Absage.

Benedikt Hoed de sportdirecteur van de posten kan immers niet meer bij de trainer als Absage voor FC Schalke 04 terechtkomen. Zal dat later een kramp zijn die de mannelijke man is?

FC Schalke 04: Trainer-Kandidaat vertrekt

Met Trainersuche ken je de mens zelf uit S04. Schließlich saßen zületzt in nicht eenmal funfünf Jahren 13 unterschiedliche Manner auf der Bank. Maar met jouw omhulling wordt het succesvoller. Schalke lijkt altijd meer op Schleudersitz versschrien, de nieuwe Kohle für grote Würfefehlt – en de sportieve situatie is ook altijd prekärer.

En zo beginnen we met de parallel zoals een sportdirecteur en een trainer met een trainingssessie. Benedikt Höwedes stond open voor de A-Losung als Wilmots-Nachfolge. Maar die Fan Legend zei blitzschnell ab (hier meer).

Ismael gaat niet naar Schalke

Niet anders is de liefde nu zowel van de Trainer-suche. Na de Entlassung van Karel Geaerts na 3:5 in Darmstadt 98 hatte Manga Berichten zufolge ebenfalls schnell einen Kandidaten im Kopf. Valerien Ismael erft alle kritiek die de mens heeft bij FC Schalke 04 met de volgende woorden: Duits, kent de 2. Bundesliga in Nürnberg-Zeiten – en zet zich in om betrokken te zijn bij FC Watford in Manga.

Maar hoe dan ook, dat is niet het geval. Als u “Sky”-berichten verzendt, wordt Schalke niet beïnvloed door de langdurige Bundesliga-Star (Bremen, Bayern, Hannover). Als u de Gerücht opmerkt, volg dan Franzosen een Absage. Ook hier zijn er S04 ook beschikbaar voor alternatieve bezichtiging.

Vale Candidates, Vale Absagen – kennt der FC Schalke 04 schon von the zten Suchen. Panik durfde lange tijd niet te verschijnen. Maar die tijd is dringend. Weil Interimscoach Jakob Fimpel is niet de mooie Trainer Lizenz-hoed, nu kunnen we spelletjes spelen op de bank. Beim Auswärtsspiel in Hannover (19 oktober) geniet van de frisse lucht en de nieuwe mens moet goed gefundeerd zijn.