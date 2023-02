Seine Zeit beim FC Schalke 04 war durchaus erfolgreich. Er zijn grote talenten van de Bundesliga en gespeeld met Top-Stars zoals Klaas-Jan Huntelaar en Raúl. In de eerste plaats die Saison heeft gewonnen met Königsblau in de DFB-pokal en de Champions-League-Halbfinale heeft bereikt.

Die Rede is van Kyriakos Papadopoulos, der beim FC Schalke 04 trotz junger Jahre am Anfang zum absoluut Stammpersonal gehörte en een grote Karriere vor sich hatte. Nach unzähligen Verletzungen en Skandalen gingen es für den Griechen alldings immer weiter bergab. Jetzt hat der Ex-S04-Profi een nieuwe Klub – der fünfte Verein in nur drie Jahren.

FC Schalke 04: Profi-debuut met inmiddels 15 jaar

Kyriakos Papadopolous verspach ein absoluter Top-Innenverteidiger te worden. Früh in seiner Karriere spielte er for große Vereine and kam in wichtigen Spielen zum Einsatz. Im Alter von nur 15 Jahren wechselte der Abwehrspieler von seinem Jugendklub zum griechischen Rekordmeister Olympiakos Piräus. In december 2017 is de tiener klaar voor zijn profdebuut. Sein Durchbruch bleeb ihm bei Piräus jedoch verwehrt. In der volgende Spielzeit-kamer is er een en een andere dan de Einsatz. Zum Kern des Kaders gehörte is jedoch kaum.

+++ FC Schalke 04: Der Traum von der S04-Rückkehr – für Ex-Talent Becker wäre es “eine große Ehre” +++

Im Sommer 2010 ging voor het eerst in Ausland. Voor knappe twee miljoen euro verplicht door FC Schalke 04 in het jaar 18 jaar. Nach anfänglichen Schwierigkeiten entwickelte sich “Papa” dann zu een absolute stammspieler. In seiner eerste seizoen was er meteen Champions League mit Königsblau. Es ging bis in Halbfinal der Königsklasse. Dazu gewann er am Ende der Saison seinen ersten Title: Mit einem 5:0-Sieg im Finale triomfantelijk S04 im DFB-Pokal-Finale tegen MSV Duisburg. Voor Papadopoulos een Auftaktsaison nach Maß.

In der volgende Spielzeit war der bullige Grieche nicht mehr aus der Startelf von Königsblau wegzudenk. Er zijn 46 Pflichtspiele in der Saison opgenomen. Dus viel sollten es danach niet wieder. Zum Ende des Years 2012 zog sich der Innenverteidiger eine swwere Knieverletzung zu. Anschließend moet er mehrmals operatieert zijn en veld snel een jaar lang aus. Nach die Verletzung fand er geen wieder zu seiner alten Stärke zurück – es follow eine Verletzung nach derderen. In de zomer van 2014 was er een Bayer 04 Leverkusen verliehen, ehe er 2015 fest zur Werkself wechselte.

Ein Wechsel nach anderen

In januari 2017 zog es den griechischen Nationalspieler weiter zum Hamburger SV. In de volgende andere richtingen kunnen de 1,85 meter grote binnenverplaatsingen het meest verletzungsfrei en wurde zijn van een echte Stütze in der HSV-Abwehr. 2018 erlitt Papadopoulos einen Knorpelschaden im Knie en veld erneut die gesamte Saison aus. Nach vallen Skandalen (Schwalben, Streitigkeiten mit Mitspielern und Trainern) auf en neben dem Platz strichen die Rothosen ihn 2019 aus dem Kader, 2020 follow dann die Trennung.

Maar als eerste der Anfang der Wechsel-Odyssee zijn: Nach rund drie Monaten ohne Verein wechselte der Defensivspieler zu NK Lokomotiva Zagreb nach Kroatien. Bei Deutschen Klub heelt es den Griechen zumindest neun Monate (tot zomer 2021), volg dan een Kurzauftritt bei Saudi-Klub Al-Fayha. Nach nicht mal zwei Monaten und nur einem Spiel ging es in die Heimat zu Atromitos Athen, ehe es im Summer weiter nach Rumänien ging. Voor Craiova bestritt Papadopoulos nieuwe Partien, fehlte seit Herbst verletzt. Ende Januar wurde der Vertrag in “in gegenseitigem Einvernehmen” aufgelöst – Mitte Februar unterschrieb “Papa” dann bei PAS Lamia. Beim Tabellenletzten der Griechischen Liga verüber ein Arbeitspapier bis zum Juni dieses Jahres.

Meer nieuws:

Fun Vereine in nur 30 Monaten. Ob die Karriere von Papadopoulos at all nor einmal wirklich in Schwung kommt, ist äußerst fraglich. Auf Schalke was daar als Defensiv-Monster dat een grote rol speelde. Seit seiner swweren Knieverletzung fiel is meist nur noch negativ auf. Nun versucht er ook bei seinem insgesamt shads Verein sein Glück.