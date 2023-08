Nach der Auftaktniederlage beim Hamburger SV (3:5) steht nun das erste Heimspiel für den FC Schalke 04 an. Will gegen den 1. FC Kaiserslautern Die Königsblauen holen in der heimischen Veltins-Arena ihre ersten drei Punkte der neuen Saison.

Kurz vor dem Spiel gab der FC Schalke 04 eine Neuerung bekannt. Den Fans gefiel es, wie schon in der Vorsaison, überhaupt nicht.

Der FC Schalke 04 kündigt Neuerung im Stadion an

Neue Saison, neue und alte Regeln in der Nordkurve. Vor dem ersten Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern am Samstag (5. August, 20:30 Uhr) hat der FC Schalke 04 die Modalitäten der Bändchenausgabe für den Zugang zur Nordtribüne angepasst. Die Bänder gibt es schon seit der letzten Saison.

Der Hintergrund: Wie bei vielen fanreichen Vereinen schummeln sich immer wieder Zuschauer ohne entsprechende Eintrittskarte in die Nordkurve. Dadurch kommt es zu einer Überfüllung und die Sicherheitsanforderungen können nicht mehr eingehalten werden. Die Bänder sollen sicherstellen, dass dort tatsächlich nur Fans mit einer Nordkurvenkarte reinkommen. Dafür gibt es nun eine weitere Neuerung.

„Ab sofort werden die Drehkreuzbereiche an allen Eingängen der Veltins-Arena nur noch für Stehplatzkarten freigeschaltet. „Die jeweilige Anzahl der Hubs, die für die Verleihung des Bandes ausgewählt werden, richtet sich nach der Anzahl der Ankünfte am jeweiligen Standort in der vergangenen Saison“, erklärt der Verein.

Fans verärgert über Band

Von den 13 verfügbaren Drehkreuzen pro Eingang stehen ausschließlich Stehplatzinhabern die folgenden zur Verfügung: Ost 1 (drei), Ost 2 (zwei), West 1 (eins) und West 2 (fünf). Am Nordeingang gibt es keine Änderungen, wo Fans des FC Schalke 04 wie gewohnt ins Stadion können.

Um vor dem Anstehen gut sichtbar zu sein, werden alle betroffenen Drehkreuze und Eingänge mit Bannern gekennzeichnet. Auch außerhalb des Stadions wird es Durchsagen geben. Nach dem Einlass werden die Bändchen von einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes ausgegeben, sodass der Zutritt zur Nordtribüne möglich ist.

Doch wie schon im Vorjahr kommt die Auszeichnung mit dem Band überhaupt nicht gut an. „Niemand im Norden will diese Bänder. Lass es einfach in Ruhe“, „Werde den Mist endlich los. Trotzdem wird sich nichts daran ändern, dass der Norden überfüllt ist. Nur die Zulassung wird komplizierter und wird voraussichtlich länger dauern“ und „Jetzt noch komplizierter als vorher?“ Weg mit der Scheiße“, heißt es in den sozialen Medien.