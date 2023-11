De FC Schalke 04 ligt op Boden. Duidelijk, dat zit er allemaal achter. Op de achtergrond is er een oppositie gevormd. En dat zal nu voor het publiek toegankelijk zijn als een S04-revolutie.

Met een flink geldbedrag wordt de boodschap van het FC Schalke 04-seizoen losgelaten. Met de Hilfe der Mitglieder worden Aufsichtsratschef Axel Hefer en de nieuwe Vorstandsvorsitende Matthias Tillmann verwijderd.

FC Schalke 04 droht Machtkampf

Auf Schalke is niet meer beschikbaar. Sinds de nieuwe Trainer Karel Geraerts er is, is het pijnloze huis in Elversberg (1:2) de volgende Tiefpunkt. Kijk altijd beter naar de man achter de inhoud van de hand: Beim S04 moet goed voorbereid zijn.

Tegelijkertijd is er, omdat een man met het geld in de etalage kan omgaan, geen behoefte aan meer informatie. Maar het onvermogen om dit door de jaren heen te volgen is een zorg voor het welzijn van de Entscheider. Omdat de fans van Sportvorstand Peter Knäbel nog lang en gelukkig leefden, zijn ook zij welkom om zich bij de coupés aan te sluiten. Die twee jaar lang (Stichwort „Rangnick-Gruppe“) een sterke oppositie heeft gehad, die die S04-bazen zal steunen. Dat meldt Bild.

De oppositie brengt zichzelf in positie

Dit bericht zal met groot succes volgen. Met de Unterschrifts von über 15.000 Schalke-Mitgliedern soll, die als gevolg daarvan een extra ordelijke Mitgliederversammlung erzwungen werden, door de Aufsichtsratschef Axel Hefer abgewählt werden soll. Ik zou graag willen weten of Matthias Tillmann er meer over kan weten als de nieuwe regering dat blijft doen. Beide sinds vrienden, genieten van een online reisportaal. Als je een tweede leven hebt, is dat de beste manier om te overleven, want dat is de enige andere kracht.

178.000 Mitglieder hat der FC Schalke 04 aktuell, zehnt aller Stimberrechtigten must for a ußerordentliche Mitgliederversammlung unterschreiben. Nu de juridische details zijn opgehelderd, zal de oppositie een open perspectief hebben. Eerst en vooral waren die fans er überhaupt. Er is veel onzekerheid over de club – eerst op rij, maar ook vanwege de extreme omstandigheden van ex-baas Clemens Tönnies bei der Opposition seine Finger im Spiel haben soll.