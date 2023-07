Trainingslager und Freundschaftsspiele sind vorbei, jetzt ist es soweit Für den FC Schalke 04 hat es richtig angefangen! Am Freitag (28. Juli, 20:30 Uhr) erfolgt der Auftakt in der 2. Bundesliga gegen den Hamburger SV.

Auch viele Neuzugänge des FC Schalke 04 werden mit dabei sein. Paul Seguin ist einer von ihnen. Der Mittelfeldspieler der Königsblauen hat vor Saisonbeginn ehrliche Aussagen gemacht. Was werden die S04-Fans dazu sagen?

FC Schalke 04: Neuzugang mit krassen Aussagen

Es ist ein offenes Geheimnis: Der FC Schalke 04 hat seit mehreren Jahren keinen wirklich anständigen Fußball mehr gespielt. Es sind immer lange Bälle nach vorne, Standardsituationen und ganz selten tolle Kombinationen, die zu Toren geführt haben. Leider war das vor allem in der Hinrunde der letzten Bundesliga-Saison oft der Fall. Dementsprechend rutschte S04 auf den letzten Tabellenplatz ab und stieg am Ende endgültig ab.

Wird sich das in der 2. Bundesliga ändern? Nach dem dritten Komplettumbau in zwei Jahren müssen sich die Fans noch gedulden. Sie dürfen sich zunächst nicht an den tollen Fußball gewöhnen.

„Klar, wir sind Schalke 04 und haben natürlich den Anspruch, guten Fußball zu spielen. Aber letztlich wollen wir erfolgreichen Fußball spielen. Dazu gehört auch ein schmutziges Spiel mit langen Bällen“, sagt Paul Seguin in der „Bild“.

„Die Basis muss immer die Defensive sein“

Der Neuzugang des FC Schalke 04 betont, dass die Eröffnung des Spiels mit viel Sicherheit und nicht mit Risiko gespielt werden sollte. Disziplin gegen den Ball statt Harakiri mit dem Ball. Der Saisonauftakt gegen den Hamburger SV dürfte nicht aus den Fugen geraten.

Zu groß ist die Sorge der Fans, dass die Abwehr wie bei der Generalprobe gegen Twente Enschede (2:2) mit katastrophalen Fehlern überhäuft wird. „Die Basis muss immer die Defensive sein. „Das ist das Entscheidende, da müssen wir sehr gut sein“, erklärt Seguin, „denn offensiv haben wir die Qualität, immer ein Tor zu schießen.“

Die königsblauen Anhänger müssen sich daher wohl auch in dieser Saison auf schmutzigen Fußball einstellen. Fußball wie zu Zeiten von Raul, Huntelaar und Co. wird es vorerst nicht geben.