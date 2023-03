Brasilianer haben beim FC Schalke 04 een grote traditie. Een spel van Naldo, Rafinha, Lincoln of Marcelo Bordon waren sich Fans auch in vallen Jahren noch erinnern. Weitaus weniger Eindruck hinterließ seinerzeit Junior Caicara.

Keine zwei Jahre staat bij FC Schalke 04 onder Vertrag. Anschließend wechselte er in die Türkei, wo er bis vor kurzem kickte. Maar jetzt steht er ohne Verein da und seine Karriere möglicherweise vor dem Aus.

FC Schalke 04: Caicara jetzt vereinslos

Gaben 4,5 miljoen euro die knappe einst für die Dienste des Außenverteidigers aus. 2015 holle man ihn vom bulgarischen Spitzenklub Ludogorets Razgrad. Relatief snel entpuppte sich der Deal jedoch als Missverständnis.

++ Peter Neururer waarschuwde S04 end ringlich voor DIESEM Fehler – „Gibt nichts Schlimmeres“ ++

Bereits in seinem zweiten Jahr spielte Caicara beim FC Schalke 04 kaum noch een rolle en wurde in der Winterpause an Basaksehir Istanbul verauft. Dort blieb er knappe sechs Jahre – bis jetzt.

Vertraging omhoog

Wie van de Turkse Klub non-mitteilte, habe man sich dazu entschieden, den Vertrag mit dem longjährigen Spieler aufzulösen. Als iemand in februari vertraagt, kan hij in het Basaksehir terechtkomen. Wegen der Erdbebenkatastrofe in der Türkei en Syrië wurde die Entscheidung alldings jetzt eerste öffentlich.

Inhoud van Instagram anzeigen Een dieser Stelle weet dat een externer Inhalt van Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er is een groot artikel dat kan worden geopend door op de knop te klikken en de weergave ervan te wijzigen. Ich bin damit oneinverstanden, dass mir dieser extern Inhalt angezeigt wird. Er kunnen personen worden gezogen en de anbieter des inhalts en Drittdienste übermittelt zijn.

Damit steht der ehemalige Profi des FC Schalke 04 am Scheideweg seiner Karriere. Het is mogelijk dat er 33 jaar geen nieuwe vondst is. Mit Basaksehir won 2020 Meister en bestritt rund 200 Pflichtspiele.

FC Schalke 04: Ex-ster zo’n nieuwe club

Black verabschiedete ihn sein Klub wantnets Worten and bedankt for the Hingabe, over de genauen Gründe der Trennung äußerte man sich allendings nicht. Caicara heeft tijdens de winterpauze geen rol gespeeld in tabelleningen.

Ook dat is interessant für dich:

Der Ex-Star van FC Schalke 04 erklärte auf Instagram, dass “wir glauben, dass dieser Prozess für Beide Seiten von Vorteil sein wird.”