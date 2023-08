Noch vor wenigen Tagen hieß es, dass die FC Schalke 04 Er selbst sieht keine Notwendigkeit mehr für die offensiven Flügelpositionen. Jetzt ist plötzlich ein weiterer Flügelspieler da. Der Wechsel von einem anderen Wunschspieler scheint jedoch endgültig gescheitert zu sein.

Wie aus dem Nichts kam die Nachricht, dass der FC Schalke 04 kurz vor dem zweiten Spieltag einen neuen Spieler verpflichtet hat. Am Donnerstagmorgen (3. August) gab Königsblau die Verpflichtung von Yusuf Kabadayi bekannt. Der 19-jährige Flügelspieler wird vom FC Bayern München mit Kaufoption ausgeliehen.

FC Schalke 04: Der Skarke-Deal ist wohl beendet

Für viele S04-Fans war klar: Sollte ein neuer Spieler für die Flügelpositionen kommen, wird es wohl Tim Skarke von Union Berlin sein. Der 26-Jährige spielte bereits in der Rückrunde der Vorsaison für S04 und war im Winter ein absoluter Wunschspieler für Trainer Thomas Reis.

Skarke wollte sich trotz des Abstiegs fest verpflichten und so eine weitere Angriffsmöglichkeit schaffen. Seit einigen Wochen laufen die Verhandlungen über einen möglichen Deal. Doch nun scheint der Deal gescheitert zu sein.

Mit der Verpflichtung von Kabadayi haben die Knappen nun fünf Flügelspieler im Kader. Neben Kabadayi, Kenan Karaman, Soichiro Kozuki, Bryan Lasme und Tobias Mohr wäre ein sechster Spieler für diese Positionen definitiv zu viel. Ohne einen Abgang ist ein Transfer von Tim Skarke wohl nicht möglich.

Transferantrag der Knackpunkt?

Das hier raus S04-Sight hat sich nun für die vermutlich günstigere Variante entschieden, obwohl Skarke die gewünschten Transfers in diesem Sommer beantragt hat, ist das keine Überraschung. Schließlich dürfte die geforderte Gebühr das große Problem gewesen sein. Mehreren Medienberichten zufolge wollte Königsblau rund eine Million für Skarke zahlen, Union fordert jedoch mehr als zwei Millionen Euro.

Da der S04 vor allem in der Defensive weitere Transfers umsetzen möchte, kann und will man für diese Personalie nicht so viel Geld ausgeben. Da die Verhandlungen mit Union seit mehreren Wochen ohne nennenswerte Fortschritte laufen, ist dies ein Hinweis darauf, dass Skarkes Verpflichtung nun aufgegeben und Kabadayi ausgewählt wurde.