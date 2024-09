De FC Schalke 04 is gebaseerd op de 3:5 wedstrijd van Trainer Karel Geraerts. Eén opvolging mag niet aanwezig zijn in de club. Solange die Suche noch lauft, übernimmt U23-Trainer Jakob Fimpel de Profi-Mannschaft.

Tijdens de bestelling van Fimpel bij het professionele klafft bij FC Schalke 04 is er een laatste keer gespeeld. Deze waren nu aber geschlossen. Wie er ook bij de club komt, Tomasz Waldoch zal verantwoordelijk zijn voor de leiding van de U23.

FC Schalke 04: Fimpel-Ersatz gefinancierd

Op zaterdag (21 september) wordt FC Schalke 04 officieel bekend gemaakt: Trainer Karel Geraerts moet in de reacties geplaatst worden. De Belgen zijn niet langer de Chefcoach van de Royal Blues. Damit antwoordde dat de Führung auf den schlechten Saisonstart, der in een 3:5-Pleite tegen de SV Darmstadt gipfelte.

+++ FC Schalke 04: Manga-kumpel op de Trainerstuhl? Er zou een heißes kunnen zijn. Thema werd +++

De interimdienst wordt overgenomen door Jakob Fimpel. De U23-coach leitete schon die Einheit am Samstag. Mocht er een nationale speelpauze komen als de profs coachen, dan volgt Schalke ook Geraerts op.

+++ FC Schalke 04 tijdens de training – is er een ernstig probleem? +++

Waldoch übernimmt voor Fimpel in der U23

Tijdens Fimpels Beförderung zu den Profis is hij natürlich bij de U23 van de Cheftrainer. Ersatz is nu volledig opgericht. Wie van FC Schalke 04.00 uur Montag offiziell miteilte, Tomasz Waldoch bis auf Weiteres sterven Geschicke in de U23 leiten. Co-Trainer Willi Landgraf en Torwart-Trainer Christian Wetklo hadden 53 jaar ervaring.

Dat zou interessant kunnen zijn:

Sinds 2018 horen we van de jonge Schalke-Profi (176 Bundesliga-Spiele) zum Trainer-Team der U23. Nun übernimmt is vorübergehend de Cheftrainer-Rolle bij Schalker Nachwuchs. Vandaag (28 september) is het de dag voor de Schalker U23 tegen MSV Duisburg.