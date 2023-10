Der FC Schalke 04 hat den Negativtrend endlich gestoppt. Königsblau besiegte Hannover 96 mit 3:2 und erzielte im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer Karel Geraerts den ersten Sieg. Der herausragende Mann für Schalke war Lino Tempelmann, der sein bestes Spiel im Schalke-Trikot absolvierte.

Lino Tempelmann kam als Hoffnungsträger und enttäuschte beim FC Schalke 04. Der 24-Jährige schaffte gegen Hannover 96 schließlich die Wende. Er ging in Führung, traf zum 2:1 und war ein Sieggarant .

FC Schalke 04 – Hannover 96: Tempelmann türmt sich

Beim FC Schalke 04 fielen am Samstagnachmittag tausende Steine ​​vom Herzen. Endlich ist der Horrorsturz gestoppt, die Ansprache des neuen Trainers zeigt endlich Wirkung. Geraerts forderte seine Jungs immer wieder auf, endlich zu kämpfen – und das nahm sich offenbar besonders ein Spieler zu Herzen. Lino Tempelmann.

Tempelmann ging gegen Hannover voran, warf sich in jeden Zweikampf und meisterte jeden Laufduell. Auch bei ihm hat nicht alles geklappt, aber seine Entschlossenheit war deutlich sichtbar – und er machte auch seinen Teamkollegen Mut. Der Lohn für die starke Leistung Tempelmanns kam in der 72. Minute.

Der 24-Jährige schoss einfach aus 20 Metern und schoss den Ball ins Netz, um erneut in Führung zu gehen. In einer Phase, in der Schalke drohte, das Spiel zu verlieren, drehte Tempelmann die Wende. Kenan Karaman erhöhte nur fünf Minuten später auf 3:1.

Die Schalke-Fans waren von Tempelmanns Leistung sehr beeindruckt. Wir haben einige Reaktionen für Sie herausgesucht:

„Templer-Fußballgott“

„Templeman Trauzeuge heute. Weiter so.“

„Tempelman war heute einfach großartig.“

„Er verdient es. Tempelmann ist heute mit Abstand der beste Schalke-Spieler auf dem Platz.“

Dass Hannover per Elfmeter das 2:3 erzielte, dürfte beim FC Schalke 04 eigentlich niemanden interessieren. Die Wende ist geschafft – zumindest der Anfang.