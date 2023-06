Es gibt Transfers, da fragt sich so mancher Fan: „Wie ist das möglich?“ Und so einen wird es auch beim FC Schalke 04 geben. Pierre-Michel Lasogga kehrt zu den Königsblauen zurück.

Doch der ehemalige HSV-Star wird nicht für den Zweitligisten des FC Schalke 04 spielen, sondern mit der U23 in der vierten Liga auf Torejagd gehen.

FC Schalke 04: Hammer-Rückkehr

Von 1999 bis 2006 spielte Pierre-Michel Lasogga für den FC Schalke 04, bevor er zum benachbarten Rot-Weiss Essen wechselte. Was folgte, war eine Odyssee in der Karriere des Stürmers, der unter anderem beim Hamburger SV, Hertha BSC und Leeds United unter Vertrag stand. 2019 zog er nach Katar, wo er für Al-Arabi SC und Al-Khor SC spielte.

Auch interessant: FC Schalke 04: Spektakuläre Rückkehr? Transferflirt spricht plötzlich über S04

Seit Juli 2022 ist er vereinslos und kehrt nun zu den Königsblauen zurück. Den Neuzugang gab der Verein am Mittwoch (21. Juni) bekannt. Bei den Profis unter Cheftrainer Thomas Reis wird Lasogga aber nicht spielen. Der 31-Jährige wechselt in die zweite Mannschaft der Gelsenkirchen. Schließlich mit Sebastian Polter, Simon Terodde, Marvin Pieringer und einem weiteren Offensivspieler, der bald verpflichtet werden soll (mehr dazu hier) bereits genügend Stürmer im Kader.

Lasogga wechselt in die U23 des S04

Lasogga wird in der U23-Mannschaft des FC Schalke 04 die Nachfolge von Topscorer Rufat Dadashov (13 Tore) antreten, der ablösefrei zu Dynamo Berlin wechselte. „Nach dem Weggang von Rufat Dadashov haben wir einen erfahrenen Mittelstürmer gesucht – auch Pierre-Michel. Er hat bei seinen bisherigen Stationen bewiesen, dass er torgefährlich ist“, erklärt Mathias Schober, Leiter Knappenschmiede und Entwicklung.

Lasogga wird für die U23 des FC Schalke auf Torejagd gehen. Foto: imago images / DeFodi

Und Schober weiter: „Pierre-Michel ist ein Kind des Ruhrgebiets und kein Unbekannter beim S04.“ In der U23 soll er mit seiner Erfahrung die jüngeren Spieler bei der Weiterentwicklung unterstützen und gemeinsam mit Tim Albutat und Andreas Ivan eine Führungsrolle übernehmen.“

Weitere Neuigkeiten für Sie:

Pierre-Michel Lasogga freut sich über seinen neuen Lebensabschnitt: „Ich schlage hier in der Knappenschmiede und in der Regionalliga West ein neues sportliches und privates Kapitel auf. Mit der Rückkehr in meine Heimat und dem Wechsel nach Gelsenkirchen möchte ich mich auch weiterentwickeln.“ die Weichen für ein Leben nach dem Fußball gestellt. Mathias Schober hat mir eine sehr ansprechende Perspektive aufgezeigt, die meiner Familie und mir gefällt.“

Übrigens: Auch in der U23 hat er einen Konkurrenten. Toptalent Keke Topp ist derzeit wohl nicht bei den Profis eingeplant, er könnte also immer wieder in der Regionalliga spielen und Lasogga aus der Startelf werfen.