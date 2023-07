Über 164.000 Mitglieder, Fans auf der ganzen Welt und eine tolle Atmosphäre im Stadion – der FC Schalke 04 ist einer der größten Vereine Deutschlands. Für viele ist es daher interessant, wenn Spiele des FC Schalke 04 im TV und Livestreams übertragen werden.

Du bist Fan und möchtest die Spiele des FC Schalke 04 im TV und Livestream verfolgen? Wir sagen Ihnen, wo Sie jedes Spiel Ihrer Lieblingsmannschaft sehen können.

FC Schalke 04 im TV und Livestream auf Sky, Sport1 und Co.

Seit diesem Jahr spielt der FC Schalke 04 wieder in der 2. Bundesliga. Die Königsblauen mussten nach der kurzen Rückkehr in die höchste deutsche Spielklasse den nächsten Abstieg verkraften. Für die Schalke-Fans bedeutet dies eine andere Situation bei den TV-Rechten.

Sky hält die TV-Rechte in der 2. Bundesliga. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Heimspiele aus der Veltins-Arena und alle Auswärtsspiele des FC Schalke 04 in Einzelspielen und in der Konferenz im TV oder gestreamt auf SkyGo und WOW. Sky-Kunden haben außerdem die Möglichkeit, Ausschnitte der Spiele online auf Abruf anzusehen.

Pro Spieltag läuft ein Spiel im Free-TV auf Sport1. Der Münchner Sportsender überträgt das Spitzenspiel an jedem Spieltag am Samstagabend um 20.30 Uhr. Die Übertragung von Sport1 ist für alle Zuschauer kostenfrei empfangbar.

Die nächsten Spiele des FC Schalke 04 im TV und Livestream

15. Juli, 15:30 Uhr, Gornik Zabrze (freundlich), Youtube

22. Juli, 13.30 Uhr, Twente Enschede (Freundschaftsspiel), Sky

Schalke-Highlights im Free-TV

Wer sich kein Abo leisten möchte oder kann, kann die Highlights auch bei ARD und ZDF sehen. Die Highlights der Freitagsspiele werden am Freitagabend um 22:30 Uhr auf ARD One gezeigt, die Samstagsspiele in der ARD-Sportschau am Samstagnachmittag (18 Uhr) und im ZDF-Sportstudio (Samstag, 23 Uhr). Am Sonntag werden die Highlights noch einmal in der ARD-Sportschau (18.30 Uhr) gezeigt.

Sport1 zeigt auch am Sonntag die Highlights von Freitag und Samstag. Die Highlights der 2. Bundesliga gibt es jetzt auch auf Abruf beim Streamingdienst DAZN. Der Streamingdienst DAZN darf die Duelle frühestens eine Stunde nach Abpfiff hochladen.

Schalke-Testspiele im Livestream auf Youtube und Sky

Die Freundschaftsspiele des FC Schalke 04 werden in der Regel live auf dem YouTube-Kanal des Vereins übertragen. Hin und wieder zeigt Sky Sport News HD aber auch die Freundschaftsspiele der Königsblauen.