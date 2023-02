Mit gerade een van de 14 Tower hat der FC Schalke 04 die bei weitem Abstand schleechteste Offensive der Fußball-Bundesliga. In der Rückrunde is der Mannschaft von Cheftrainer Thomas Reis sogar kein einziger Treffer gelungen.

Het is slechts een groot probleem in Frage bij FC Schalke 04. De sportvorst Peter Knäbel kan zich richten op Verstärkungen für die kommende Saison. Die Königsblauen leek in Duitsland fündig zu sein te zijn geworden.

FC Schalke 04 an Zweitligastürmer heeft interesse

In de vergangen Wochen zeegte der FC Schalke 04 eine clearen Aufwärtstrend, kassa vier Partien in Folge keinen einzigen Gegentreffer en verlor seit der 1:6-Klatsche gegen Leipzig auch kein Spiel mehr. Es gibt alldings immer ein “aber”: S04 with non auch four Begegnungen in Folge nicht mehr.

Die Stürmer um Neuzugang Michael Frey en Routinier Simon Terodde sind black bemüht, aber erfolgslos zijn. Die problemen moeten worden opgelost door die kommende Spielzeit, en de ligaunabhängig, unbedingt behoben.

S04 soll een interessesignaal van Darmstadts Braydon Manu. Foto: IMAGO / Revier-foto

Een van de kandidaten voor dit rapport van “Sport Bild” Braydon Manu sein, der alldings mit dem SV Darmstadt 98 aktuell as Tabellenführer der 2. Liga sehr aussichtsreich im Aufstiegsrennen liegt. Im Kader der “Lilien” hoorde daar zu den Top fünf der wertvollsten Spieler en zeegte das auch in der laufden Saison. Met fünf Toren en fünf Vorlagen die van 25 jaar een grote Anteil daran, dass die Darmstädter en der Tabellenspitze stehen.

Ook overstappen op S04-Abstieg?

Der 1.70 Meter große Mittelstürmermachte durch seine guten Leistungen auf sich aufmerksam. Dus meldt die “Sport Bild”, dass der FC Schalke 04 ein Kandidat für einen Transfer sei. Allergie onder twee bedingungen: Falls Darmstadt den Aufstieg maar noch verpas sollte und S04 in der Bundesliga bleibt.

Meer nieuws für dich:

Denn nur dann hätten die Knappen die notbellene Voraussetzung, um für Manu hoe dan ook interessant om te zien. Der Offensivmann hat in Darmstadt nämlich noch een Vertrag bis 2024, eine Ablöse müssten die Königsblauen ook definitief zahlen.