FC Schalke 04 schwankt durch den Saisonstart. Am kommenden Wochenende (2. September) sind die Knappen zu Gast beim SV Wehen Wiesbaden. Auf dem Papier eigentlich eine klare Sache – doch die Vorzeichen sind sehr unterschiedlich.

Beim SVWW freut sich ein Spieler besonders auf das Duell: Sascha Mockenhaupt. Er ist nicht nur der Kapitän seiner Mannschaft, sondern auch glühender BVB-Fan! Vor dem Spiel gegen den FC Schalke 04 hat er DER WESTEN sprach von der besonderen Brisanz

FC Schalke 04: BVB-Fan will S04 ärgern

DER WESTEN: Hallo Sascha, hinter dir liegt ein turbulentes Spiel gegen Nürnberg mit insgesamt drei Platzverweisen – hast du so etwas schon einmal erlebt?

Sascha Mockenhaupt: „Ich habe schon ein paar Spiele gemacht. Das sind Spiele, die ich eigentlich gerne meiden würde. Aber es gehört zum Fußball dazu, dass es etwas wild zugeht und man die Kontrolle verliert. Es gab am Anfang ein paar gelbe Karten, die sollten nicht sein.“ Das war nicht der Fall, was das Spiel unnötig aufgeheizt hat. Es war klar, dass es Räumungen geben würde. Wir müssen einordnen und analysieren, was schief gelaufen ist. Obwohl wir niemandem böse sind.“

Wie bewerten Sie Ihren Saisonstart als Aufsteiger?

„Wir wissen die Niederlage richtig einzuordnen, der Saisonstart war trotzdem gut. Bei meinem letzten Aufstieg mit Wiesbaden hatten wir nach sieben Spielen einen Punkt. Daher würde ich es als ziemlich gut bewerten. Natürlich wissen wir, dass es enge Spiele waren, die unterschiedlich ausgehen können. Aber es waren keine unverdienten Siege.“

Welchen Nachteil hat es, jetzt zwei gesperrte Spieler ersetzen zu müssen?

„Unser Kader ist so zusammengestellt, dass es uns nicht aus der Bahn wirft. Wir hatten in jedem Spiel Leute auf der Bank, die in der Startelf hätten stehen können. Gegen Gegner wie Schalke kommt es ohnehin auf die mannschaftliche Geschlossenheit an. Das heißt.“ „Ein Ausdruck, den wir gerne verwenden, aber wir müssen annähernd 100 Prozent erreichen, um in einem Spiel wie diesem eine Chance zu haben.“

Auch Schalke hat mit Sperren zu kämpfen. Spielt es für Sie in der Vorbereitung eine Rolle, dass mit Schallenberg ein Schlüsselspieler des Gegners fehlt?

„Natürlich schauen wir uns Gegner und Muster an. Normalerweise werden sie jetzt keinen anderen Fußball mehr spielen. Aber es ist natürlich von Vorteil, wenn ein Spieler dieser Qualität nicht dabei ist. Es ist anders: Es kann genauso leicht nach hinten losgehen. Bisher lief es auf Schalke nicht besonders gut. Dann ist es manchmal eine Chance für die Leute, die reinkommen, Gas zu geben. Es kann sein, dass plötzlich jemand spielt, der das Spiel seines Lebens spielt. Deshalb muss man sich von der Frage, ob Misserfolge ein Vor- oder Nachteil sind, unabhängig machen. Man muss klar wissen: Wer spielt, was darf und was nicht? Es ist besser, mit der gleichen Einstellung ins Spiel zu gehen, als wenn niemand versagt.

Sascha Mockenhaupt ist Kapitän in Wiesbaden und großer BVB-Fan. Foto: IMAGO/Zink

Was für ein Spiel erwartest Du, wie kannst Du Schalke knacken?

„Wenn ich mir die Interviews der Schalke-Verantwortlichen anhöre, geht es für uns schon um Leben und Tod. Es gab schon viele Parolen, dass man in Wiesbaden auf jeden Fall gewinnen müsse. Ich finde es unangenehm, gegen uns zu spielen, weil wir nicht viel zulassen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir die Unsicherheit schüren. Je länger es 0:0 steht und je weniger Chancen der Gegner hat, desto unruhiger wird das Publikum. Es werden einige Auswärtsfans anwesend sein. Wir sind in einer Position, in der wir spielen können, was wir wollen, und der Gegner muss es unbedingt tun. Die Ausgangslage ist für uns gut. Wir sind mental im Vorteil – aber auch das kann nach hinten losgehen. Ich habe Spiele gesehen, bei denen wir mit dem Rücken zur Wand standen und dann hat alles geklappt.

Sie sind bekanntermaßen ein großer Fan von Borussia Dortmund – wie sehr sind Sie daran interessiert, dem großen Rivalen BVB ein Bein zu stellen?

„Ich bin kein Fan von Slogans wie ‚Wir müssen mehr als 100 Prozent geben‘, weil ich denke, dass es eine Grenze gibt, was man tun kann. Aber wenn es ein Spiel gibt, bei dem ich vielleicht 105 oder 110 Prozent erreichen kann, dann ist es dieses Spiel. Für mich ist es auf jeden Fall etwas Besonderes. Auch wenn ich Dortmund-Fan bin, habe ich größten Respekt vor einem Traditionsverein wie Schalke. Außerdem bevorzuge ich es, wenn Vereine wie dieser in der ersten Liga spielen und ich zum Derby ins Stadion gehen und einen Dortmunder Sieg feiern kann. Aber ich habe am Samstag immer noch nichts zu verschenken, also werde ich mein Bestes geben. Es geht um meine Mannschaft und wir wollen Punkte holen.

Ich möchte auch nicht zu weit gehen, denn es ist eine persönliche Sache für mich. Ich möchte nicht, dass das ein Störfaktor ist oder dass ich dadurch anders ins Spiel gehe. Natürlich gibt es genug Gründe, warum das Duell für mich etwas Besonderes ist. Aber sobald das Spiel beginnt, verschwindet das und es ist ein Fußballspiel, bei dem ich meiner Mannschaft maximal helfen möchte.

Es sei denn, ich schieße ein Tor – dann könnte es wieder brodeln (lacht).“

Sie sind auch in den sozialen Medien unterwegs. Gab es bereits „nette Grüße“ von FC Schalke 04-Fans oder Daumendrücke von BVB-Fans?

„Da ist einiges los. Ich mache kein Geheimnis aus meiner Verbindung zu Dortmund. Deshalb bin ich dort gut vernetzt. Aber ich habe auch guten Kontakt zu einigen Schalker Jungs. Es ist nicht so, dass ich jetzt so großen Hass gegen mich hege.“ Aber aus dem Fan-Bewusstsein ist mir natürlich klar, dass es sich hierbei um den Erzrivalen handelt. Deshalb fliegt auf Instagram und Twitter die eine oder andere Nachricht ein und ich gehe davon aus, dass in den nächsten Tagen noch einige weitere Nachrichten ausgetauscht werden.

Was sind Ihre Ziele als Promoter? Was muss passieren, damit Sie am Ende sagen können: „Das war eine erfolgreiche Saison“? Geht es nur darum, oben zu bleiben?

„Ich habe zu Beginn der Vorbereitung eingegriffen, wenn das jemand gesagt hat. Wir wollen nicht mit dem Gedanken ins Spiel gehen: Irgendwie müssen wir punkten, Hauptsache wir bleiben dran. Das macht sich negativ bemerkbar.“ Mein Ziel: Ich möchte nach der Saison eine Umfrage bei allen Vereinen machen. Wenn da steht: Wehen Wiesbaden, absolut eklig, hatte keine Lust, gegen die Mannschaft zu spielen, es war ein echt beschissenes Spiel – das sind Dinge, Dann bin ich am Ende der Saison zufrieden. Natürlich sind wir ein Außenseiter in der Liga. Wenn wir auf dem Platz vermitteln können, dass die Art und Weise, wie wir gespielt haben, eklig war und niemand gegen uns spielen will, dann werden wir das tun „Am Ende genug Punkte sammeln. Wie gesagt, ich möchte es nicht negativ zum Ausdruck bringen, deshalb habe ich es gleich anders formuliert. Wenn wir dieses Ziel erreichen, wird es großartig sein, denn dann haben wir es geschafft.“