Ron Schallenberg war Newcomer Nummer eins, Nummer zwei dürfte bald folgen. Sportdirektor Andre Hechelmann erklärte bei seinem Vortrag, dass neben der Innenverteidigung und dem zentralen Mittelfeld auch die Flügelposition eine Baustelle im Kader sei, an der man etwas machen wolle.

Es war schnell klar, wer für die Flügel kommen sollte: Thomas Reis würde gerne mit Tim Skarke als Leihgabe von Union weitermachen FC Schalke 04 sehen. Ein Transfer des 26-Jährigen hat hohe Priorität und ist in den letzten Tagen immer wahrscheinlicher geworden. Denn der VfL Bochum, dem ein Interesse an Skarke nachgesagt wurde, hat kein Interesse mehr an dem Angreifer.

FC Schalke 04: Bochum hat kein Interesse an Skarke

Marius Bülter wird den S04 verlassen. Medienberichten zufolge ist der Wechsel zur TSG Hoffenheim nur eine Frage der Zeit. Die Gelsenkirchener brauchen also mindestens einen weiteren Flügelspieler. Das sollte Tim Skarke sein. Der gebürtige Heidenheimer war bereits in der Rückrunde an Königsblau ausgeliehen. Aufgrund einer Fußprellung und einer Fußverletzung verpasst er einige Spiele. Dennoch ist S04-Trainer Thomas Reis davon überzeugt, dass Skarke in Liga zwei eine wichtige Rolle spielen kann.

Seit Saisonende bemühen sich die Verantwortlichen um die Dienste des Flügelstürmers. In den vergangenen beiden Wochen bekamen die S04-Bosse allerdings Konkurrenz aus der Nachbarschaft. Auch der VfL Bochum soll Interesse an Skarke gehabt haben. VfL-Flügelspieler Gerrit Holtmann ist auf dem Weg in die USA. Die Bochumer Bosse haben sich mit der Schalke-Leihe auseinandergesetzt.

Doch laut „Sky“ ist dieses Interesse inzwischen abgekühlt. Der VfL hat sich aus dem Poker zurückgezogen, wirklich konkret wurde es ohnehin nicht. Es gab lose Gespräche, der Pottklub machte aber kein Angebot. Der Weg ist also frei für Königsblau. Schalke ist derzeit der einzige Verein, der mit Skarke Ernst machen will. Nun stehen die abschließenden Gespräche mit Union Berlin an.

Wird er in der nächsten Saison seine Tore in Blau-Weiß feiern? Tim Skarke ist die gewünschte Lösung für die Flügelposition. Foto: IMAGO/Team 2

Transfer Poker mit Union

Der Winter hat bereits gezeigt, dass Gespräche mit Union heikel sein können. Damals war das Skarke-Darlehen für S04 tatsächlich gescheitert. Im letzten Monat konnte noch eine Einigung erzielt und der Deal fixiert werden. Nun möchten Andre Hechelmann und Co. den Flügelstürmer verpflichten. Aber es wird wahrscheinlich nicht billig sein. Mehreren Berichten zufolge will Union für Skarke rund drei Millionen Euro. Schalke hofft auf ein letztes Zugeständnis von Ex-Schalke-Funktionär Oliver Ruhnert. Blau-Weiß würde wohl nur bis zu eineinhalb Millionen Euro zahlen.

Mehr Nachrichten:

Es bleibt abzuwarten, ob Union und Schalke sich wieder einigen und eine Einigung erzielen können. Dass Skarke gerne weiterhin für Königsblau spielen möchte, ist kein großes Geheimnis. Der 26-Jährige hat sich in den letzten sechs Monaten auf Schalke sehr wohl gefühlt und ist bereit, mit den Königsblauen in die zweite Liga zu gehen. Eine Entscheidung könnte bis Ende der Woche fallen.