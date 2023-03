Für den FC Schalke 04 war nicht nur die Rückkehr in de Bundesliga een sportieve Erfolg. Dus war der direkte Wiederaufstieg auch finanziell von großer Bedeutung.

Zwarte hoed der FC Schalke 04 van de verkoop in 2022 met een verlies van 19,4 miljoen euro, voor 2023 hangt er een wedstrijd van de Revierklub van een overwinning – en een unabhängig von der Ligazugehörigkeit. Bei den Fans geeft daar om Freudensprünge.

FC Schalke 04 verontrustte Neuigkeiten

Die Gründe für den Millionenverlust waren onder andere die Zugehörigkeit zur 2. Bundesliga en die letzte Phase van Kaderumbaus nach dem Abstieg 2021. Der FC Schalke 04 erklärt, dat is de eerste van de letzte Abschluss met een negatieve Ergebnis bleiben soll.

“Bereits für das Geschäftsjahr 2023 prognostizieren wir one Gewinn, and das unabhängig von der Ligazugehörigkeit“, vertelde Christina Rühl-Hamers. Dus als Spielerverkäufe im kommenden Sommer nicht nötig, um die Lizenz für die nächste Spielzeit zu erhalten. „Wir haben es nach fast drei Jahren intensiver Arbeitschaft, wieder ein stabiliser finanzielles Fundament zu legen, von them aus wir non die nächsten Schritte gehen konnen. Dat is een grote Leistung van de gesamten Vereins.”

In de strijd om de overwinning van 2023, dus de prognose, waren in de eerste plaats twee van de vele miljoenen die liegen. Im Fall des Classenerhalts plannen die Königsblauen mit leicht höheren Umsatzerlösen als im Vorjahreszeitraum. “Der Weg, den wir bereits Ende 2020 eingeschlagen haben, zahlt sich nun aus. Wer waren in beide Szenarien dazu in der Lage sein, weiter Connectlichkeiten abzubauen. Als je niet weet hoe groot de groei van de toekomst is, hoe optimistisch je ook bent in de Zukunft, een financiële trendwending is duidelijk waarkennbar, zei Rühl-Hamers.

Fans feiern Ruhl-Hamers

Finanziell geht es beim FC Schalke 04 ook onkruid in die richting. Der freie Fall wurde abgewendet, die Connectlichkeiten lieden dennoch bei 180 Millionen Euro. Dennoch machen die Nachrichten wieder große Hoffnung, dass S04 im Sommer wohl einige Spieler, die Knappen aufgrund der finanziellen Lage nur ausleihen konnten, fest verpfchten waren. Maar als de profs bij de Revierklub blijven, moeten ze de Klassenerhalt gelingen.

Dafür sind die Gelsenkirchener wieder auf onem guten Weg en die S04-Fans zonder de Verkündung der Finanzen wieder deutlich positiver gestimmt. Für Rühl-Hamers gibt esviel Lob von den Anhängern.

“Da muss man auch mal nach den ganzen criticalen Jahren ein Lob aussprechen. Daran war vor zwei Jahren noch nicht zu denken. Wirtschaftliche Vernunft war/ist der eerste Ausweg aus der Überschuldung. Goed gedaan“, schrijft een S04-Fan. Andere stimmen ihm zu. „Was für GEile Nachrichten“, „Starke Leistung“ en „Da hat Christina ja bislang einen sehr guten Job gemacht. Der Sparkurs lijkt Früchte zu tragen“, heißt es weiter in den sozialen Netzwerken.