Der FC Schalke 04 is een van de meest opvallende wedstrijden in het kamp in de Liga-Rettung. Mit elf Punkten aus sieben Spielen samen met die Knappen in der laufende Rückrunde schon zwei Punkte mehr als in der kompletten Hinrunde zusterammen. Een duidelijke Zeichen an die Konkurrenz.

Der FC Schalke 04 galt schon as abgestiegen, jetzt sind die Karten nieuw gemischt. In der actuellen Formulier könnte der S04 das große Ziel des Vereins maar noch erreichen. TV-expert en ex-prof Lothar Matthäus erklärte nun, was passioneel moe, damit Königsblau auch nächstes Jahr eersteklassig bleibt.

FC Schalke 04: ‘Dat was zuster wachsen’

Das Unentschieden im Revierderby hebben den BVB wurde gefeiert wie ein Sieg. Auch, we zullen allemaal Schalke wussten, wie hart die Mannschaft für diesen Punkt gekämpft hoed en wie wichtig dieser Punkt im weiteren Saisonverlauf zijn könnte. Der S04 is nu niet in staat om te spelen, kassierte eerste drie Gegentreffer in der Rückrunde en is de Nicht-Abstiegsplätzen ganz nah kommen. Bis Platz 14 sinds es leighlich zwei Punkte. Der Abstiegskampf is in diesem Jahr zo opwindend wie schon lang nicht mehr. Dat is auch der noch laufden Aufholjagd der Knappen zu verdanken.

Het team van trainer Thomas Reis lijkt een onaantrekkelijke Mentalität zu haben te hebben. Trotz Platz 18 en spielerischer Unterlegenheit kämpften sich die Königsblauen nach zweimaligem Rückstand tegen de tabellenzweiten zurück. Eine Leistung, die für Lothar Matthäus ganz zou kunnen scheiden. “Dat was zuster wachsen wachsen, man merkt dat. Egal wer da auf dem Platz steht und wie fel er schon spielt hat, er gibt alles für diesen Verein“, dus der Duitse Rekord-Nationalspieler.

+++ FC Schalke 04: Schocknachricht um S04-Star – ER muss sogar operaert zijn +++

“Als, na een aanval, weiterhin so bleibt, dann bin ich mir sicher, dass Schalke auch in der nächsten Saison in der eerste Liga zu sehen sein wird”, ergänzte Matthäus. Ein großes Lob en ein clarer Auftrag für die Jungs von Thomas Reis: Sie müssen diesen Willen weiterführen and sich weiterhin gemeinsam in all reinwerfen.

Fans lezen die Mannschaft en den Klassenerhalt glauben

Matthäus unterstrich noch einmal mehr, wie wichtig de Anhänger des S04 für ihre Mannschaft sind. Schalke heeft het grootste deel van Vorteil. “In die atmosfeer, de glaubt man einfach an sich”, dus der ehemalige Bayern-Profi. “Diese Unterstützung, diese Emotionalität der Fans, die übertragt sich einfach auf die Spieler”, ergänzte er. Kan die grote Fangemeinde met zijn Zusammenhalt en zijn ondersteuning diesmal den Gang in die twee Liga voorkomen? Als desaströsen Abstieg vor zwei Jahren waren aufgrund der Corona-Einschränkungen kleine Fans zugelassen. Dieser Faktor fehlte der Abstiegsmannschaft komplett.

Meer nieuws:

Der FC Schalke 04 en seine Fans – dieser Verbund könnte das schon fast aus den Augen lost soul but nor rereichen. Met dem „12. Mann“ im Rücken möchten Thomas Reis und Co. de trend bestätigen en de actieve serie fortführen. Voor S04 wordt het op Samstag (15:30 Uhr) naar Augsburg geht tijdens het Abstiegsduell. Das nächste ganz wichtige Spiel. Als de heerschappij van Matthäus volgt en een van de volgende jaren in de eerste Liga speelt, is het zo dat een van de volgende Spiel erfolgreich gestalten is.