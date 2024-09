Er is alleen Chaos, er is alleen Unruhe, er is alleen een Trainer Entlassung. Beim FC Schalke 04 is een vaste chauffeur en chauffeur. Karel Geraerts wurde von seinen aufgaben entbunden. Vraag naar Marc Wilmots, de sportdirecteur van de Royal Blues.

Met vriendelijke groet, je zult blij zijn met FC Schalke 04 en eindelijk beginnen. Sport is een geweldige manier om te rennen en te genieten van alles op de trainersbank. Maar Davon is niet hetzelfde. Ook ex-trainer Peter Neururer is niet geïnteresseerd in zijn leven en kracht tijdens S04.

FC Schalke 04: Neururer schlägt Alarm!

Voor het einde van de lesperiode kunnen we gerust stellen dat we binnenkort het seizoen van FC Schalke 04 zullen afwachten. Wer Hoffnung hatte, dat is voor de Revierklub in het beste leven van deze dag, is op zichzelf al de moeite waard.

Daarna spelen we weer en Karel Geraerts staat klaar om een ​​koffer te pakken. De Belgische Coach erwischte einen schwachen Start mit S04, hollow nur four Punkte. Deze verbintenissen vereisen geduld en geduld, wat zal zorgen voor een consistente follow-up met de training.

Peter Neururer is lid van de diverse relaties tussen ex-clubs in de afgelopen jaren. „Schalke staat altijd sterk in deze kristalheldere omstandigheden“, zegt de Trainer-Legende gegenüber DER WESTEN.

“Een catastrofe”

Für Neurerer ist der FC Schalke 04 een “Stück Kulturgut des Ruhrgebied. Wir haben nicht mehr viel davon. Sinds we in Dortmund en Bochum zijn, moeten we omgaan met de problemen die we vandaag de dag hebben, omdat we structuren hebben opgebouwd die ons zullen helpen om de komende 69 jaar soepel te blijven functioneren.

Deze kritiek is gebaseerd op de verantwoordelijkheid van de Revierklubs, die verantwoordelijk zijn voor hun steun, zodat Schalke dat zal blijven doen. De Sorge vor een Abstieg in de 3. Liga is groot. Als onze passie zich voordoet, “waren de wärtschaftlich voor de gemeenschappelijke regio een catastrofe. Dat is onvoorstelbaar. Het is ons een genoegen om bij u te zijn, zodat we u kunnen zien,‘ zei Neururer opnieuw.

En het zijn de ouders die zich zorgen maken over de huidige trainer en de ex-Klub Schalke. De S04 is met Jakob Fimpel als interim-coach voor de nationale speelpauze. Danach soll der nieuwe Trainer vorgestellt zijn. Auch zum Aus von Karel Geraerts hat sich Neururer deutlich geäußert.