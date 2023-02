Er was een groot talent van knappenschmiede des FC Schalke 04misschien in jonge jaren auf sich aufmerksam en wartete vergeblich auf den erhofften Durchbruch, der ihm auch nach seinem Abgang nicht gelang.

Die Rede is van René Klingenburg. Het enige juweel van FC Schalke 04 ist nach einigen Wechseln mittlerweile beim 1. FC Kaiserslautern. Der Mittelfeldspieler wurde während een van de FCK-Spiels ausgeraubt. Auf Instagram regisseert emotioneel Worte an die Diebe.

FC Schalke 04: Ex-Talent rastet nach Einbruch aus

Als am Samstag (25 februari) sterven Roten Teufel ihr Heimspiel tegen die SpVgg Greuther Fürth austrugen (3:1), kam es zum Einbruch. De grote aanval van FC Schalke 04 was in strijd met de aanval in het Fritz-Walter-Stadion, terwijl de Steinwurf tussen het huis van de spelers lag.

“Wie ihr mitbekommen habt, wurden wir gestern brutal ausgeraubt”, zegt Klingenburg in Seiner Instagram-Story am Sonntag. Anschließend regisseert deutliche Worte en die Diebe.

“Ab heute wird auf nichts mehr Rücksicht genomen. Ik heb schwiegen en schluckt die Letzten Monate. Als het goed is, weet de man dat mijn huis verwüstet hat en in de Zimmern meiner kinder gewühlt hoed, zo waar, wasrichtig en vals. Werd gewond ihr. Egal, welches Pack ihr seid. Geht mit Gott, weil ich worde euch kastrieren“, dus der FCK-Profi. Mittlerweile hat er die Story wieder gelöscht.

Klingenburg beim FCK assorti

Laut der Polizeimeldung nahmen die Täter “insbesondere Schmuck, hochwertige Kleidungsstücke and Handtaschen sowie Bargeld mit”. Die Höhe des Gesamtschadens wurde noch nicht ermittelt.

Ex-S04-Profi Rene Klingenburg power gerade een schwere Zeit durch. Foto: IMAGO / Kirchner Media

Dabei macht over een groot talent van FC Schalke 04 werd in de loop van de tijd geschonden. FCK-Trainer Dirk Schuster sortierte ihn zum Jahresanfang aus. Für den Zweitligisten wird Klingenburg in dieser Saison bis zu seinem Vertragsende am 30. June wohl kein Spiel mehr abssolvieren.

Klingenburg wechselte 2010 in de Knappenschmiede der Königsblauen. Zu een Bundesliga-Einsatz met S04 kam es jedoch nicht en das trotz eines Profivertrags, in 2012 unterschrieb. Dus vanaf de 29e verjaardag van de U23 van de Einsatz, we zullen in januari 2015 de Wechsel zu Viktoria Köln volgen. Nach einer Station Rot-Weiss Ahlen wechselte Klingenburg zurück zur Reservemannschaft der Knappen, ehe er nur eine Saison später zu Preußen Münster ging. Nach weiteren Stationen at Dynamo Dresden en Viktoria Köln ist Klingenburg seit 2021 in Kaiserslautern. Ab Sommer muss er sich dann einen neuen Verein suchen.