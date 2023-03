Tegen Samstag (04. maart) in de Bundesliga om 15.30 Uhr van Anpfiff tegen Partie VfL Bochum – FC Schalke 04 vielen Augen onder een ander gericht signaal van Philipp Hofmann. De Angreifer wechselte 2010 in de Jugend des S04, durfde ook beide profs met training aan. Zu einem Einsatz kam is anders.

Nach Leihen zum SC Paderborn en FC Ingolstadt zog es ihn zum 1. FC Kaiserslautern. Über Brentford, Fürth, Braunschweig, Karlsruhe landden daar schließlich bij VfL Bochum. Im Interview with DER WESTEN erklärt Hofmann jetzt, warum there bei Treffer im Derby tegen FC Schalke 04 erneut jubeln würde.

FC Schalke 04: Hofmann met Derbyansage

Het is niet de “Mutter of All Derbys” die Borussia Dortmund, aber auch dieses Nachbarschaftsduell des FC Schalke 04 Brisanz viel tegen de VfL Bochum. Nicht nur der Abstiegskampf en die Rückkehr von Thomas Reis zijn een grote Thema sein, sondern auch Ex-S04-Talent Philipp Hofmann. Der VfL-Stürmer hat im Vorfeld der Partie im DER WESTEN-Interview über seine aktuelle Torausbeute, das Wiedersehen mit Königsblau en seine Zukunft sprochen. Spannend voor S04-fans auch sein: verheugt gegen seinen Ex-Klub zich?

Hallo Herr Hofmann, wie heeft er geblikt op die vergangen Wochen mit drie Niederlagen zurück?

Phillip Hofman: Als je van plan bent om Heimbilanz en Sehe te spelen, kun je zien dat Heimbilanz in der Liga fünf gewonnen heeft. Dat is een sterke Bilanz. Ansonsten war unser Auftritt in Bremen in valerlei Hinsicht nicht gut, der Freiburger Sieg war ein Fifty-Fifty-Spiel, das wir in Unterzahl offen gestalten konnten und leader Pech hatten. En bij Bayern München zou je naar de tabellendritte kunnen gaan om de kassier te betalen, en dat zal ook niet gebeuren. Grundsätzlich hätten es aber ein paar Punkte mehr aus diesen drie Spielen sein dürfen, mehr Tore en weniger Gegentore.

Die Saison is nog lang. Er zijn nog geen 12 Spiele zu abssolvieren. Wie zuversichtlich sind Sie, dass der VfL Bochum auch in diesem Jahr den Klassenerhalt schafft?

Als dat zo is, kunnen de kabels worden aangeschaft. Nach weniger guten Auftritten, zum Beispiel in Leipzig, Wolfsburg of Mainz, hebben iedereen onder wieder bewiesen, dass wir ein Team sind and haben gezeigt, dass wir um unseren Platz in der Bundesliga kämpfen. We hebben de meest succesvolle Mannschaften van Frankfurt of Union Berlin belegerd en hebben de rechtstreekse Konkurrenz in der Tabelle – Augsburg, Hertha en Hoffenheim – gewonnen.

Sieben Tore, eine Vorlage: Ihre first Bundesliga-Saison can sich sehen lassen. Wie zijn er vrijgevig als ze hun eigen Torausbeute hebben en niet voor persoonlijke zielen?

Ich freue mich, wanneer ich dazu beitragen kann, dass wir erfolgreich sind. Natürlich wird ein Stürmer and Toren gemessen. Wenn wir aber gewon, ohne dass ich hit habe, ist das absolut in Ordnung. Als je tegen de torens aankijkt, zijn ze natuurlijk versuchen, diese Saison noch zweistellig om te raken.

Am Samstag is zo wieder einmal so weit. Ontmoeting met Ihren Ex-Klub. Wie groß ist die Vorfreude auf das Wiedersehen mit dem FC Schalke 04?

Solche Spiele sind natürlich etwas Besonderes. Fünf Jahre stand ich bei Schalke unter Vertrag, war einige Male verliehen. Nachdem ich dann woanders auf mich aufmerksam machen konnte, hatte ich zischendurch immer mal wieder gehofft, dass sie mich zurückholen würden. Jetzt stehe ich beim VfL unter Vertrag und will mit diesem tollen Verein die Klasse halten. Als ik in het zoekspel hit, konnten met nichts Zählbares mitnehmen. Das Rückspiel wollen wir gewonnen, ob mit oder ohne Tor von mir.

S04 kommt mit einer Ungeschlagen-Serie von fünf Spielen – zuletzt gab es sogar einen Befreiungsschlag tegen den VfL Stuttgart. Auf was für ein Spielstellen Sie sich ein?

Schalke zou na een schlechten kunnen starten in een nieuw jaar met verschillende opties. Insofern freuen wir uns auf einen heißen Fight.

Philipp Hofmann met voorbereidingen in Hinspiel in der Veltins Arena tegen S04. Foto: IMAGO / Laci Perenyi

Dementsprechend dürfte es auch eine tolle Atmosphäre are. Wird die Stimmung die Mannschaften am Samstag besonders push?

Het is een derby met allen die meedoen, en beide fanatiekelingen hebben motivatie en opwinding. Die Stimmung im Vonovia Ruhrstadion is een fantastisch signaal, we hebben echte Heimspiele, unsere Fans sind unser zwölfter Mann.

Mit Thomas Reis heeft ervoor gezorgd dat zijn ehemaliger Trainer zurück. Wat zou de oorlog zijn als er geen oorlog was in Zeitraum of in Bochum?

Wir haben ja nicht allzu long sisterammenarbeiten können. Der Saisonstart mit sechs Niederlagen war bad, die fehlenden Punkte moet met aufholen. Aber Thomas Reis is in Bochum een ​​van de namen van de macht, is mit der Mannschaft in de Bundesliga aufgestiegen en hat dort the Klasse content.

Ze kunnen FC Schalke 04 met één van de twee meest gespeelde Hoffnungen bij de Klassenerhalt nehmen. Wat is er, wie im Hinspiel auch schon, bij een Treffer jubeln? Heeft u uw reis gevolgd door uw ex-klubs?

Ich bin beim VfL Bochum, wir kämpfen mit all zur Verfügung stehenden Kräften darum, in der Bundesliga zu bleiben. Zonder grote tollen Fans in der Pflight, en es gibt kaum etwas Schöneres, als mit ihnen sisterammen in unserem Stadion Tore und Siege zu feiern. Insofern würde ich mich im Falle oneens wichtigen Tor-Erfolgs, egal ob von mir of von onem meiner Teamkollegen erzielt, freuen. Schalke is een direkter Konkurrent von uns, den wir hinter uns lassen wollen.

Mit einem Pflichtspiel für S04 is de leider niet geworden. Ihr Vertrag in Bochum läuft noch bis Sommer 2024. Können als je vorstellen, een van de dagen van de koningsblauen zurückzukehren?

Mijn kompletter Fokus liegt, met de VfL die Klasse stopt. Dat was het, was zählt. Als je een Platz für Gedanken hebt, was dat zeker een goed idee.