Daar strijden tegen FC Schalke 04 een grotere Hoffnungsträger en Fanliebling. Geboren in Gelsenkirchen, ausgebildet in der Knappenschmiede – wenig sprach dafur, warum sich Ahmed Kutucu bei de knappe nicht etablieren sollte. Maar alles is anders.

Kutucus Aufstieg ging een van haar met de sportieve Abstieg der Knappen. In dieser Phase war Erfahrung und nicht Talent gefragt. Der Stürmer entschied zelf, de FC Schalke 04 zu verlassen. Aktuell sieht es für ihn nicht besser aus. Maar nun komt er nieuwe Hoffnung.

FC Schalke 04: Ex-ster tut sich schwer

Over de stations van Heracles Almelo en Basaksehir landete de 22-jarigen voor een jaar beim SV Sandhausen. In der Zweiten Liga is het in Deutschland. Als de Knappen er 52 hebben gespaard, staan ​​ze allemaal in de Champions League op het veld.

Nachdem Kutucu zunächst im ersten Halbjahr 2022 per Leihe aus der Türkei nach Deutschland zurückkehrte, wurde diese im Sommer verlängert. Sorichtig snel van ex-ster van FC Schalke 04 op weg naar de nacht. In 14 Ligaspielen afhankelijk van ihm in dieser Spielzeit erst ein Tor.

Kutucu aan de oever

Als je dat doet, kan Kutucu een traurige Dasein fristete zijn. In de vergangen drie Spielen schmorte er die komplette Zeit auf der Bank. Als je de Tatsache nichts ziet, is Sandhausen niet de meest kwaadaardige Spieler van FC Schalke 04 die Mal zu Null verlor.

Die Lage in Sandhausen is alarmerend. Der SVS is een Mittlerweile Tabellenletzter. Ein Grund, we zullen de Verantwortlichen dazu entschieden, Trainer Alois Schwartz zu entlassen en stattdessen Thomas Oral zu holen.

FC Schalke 04: Nieuwe kans voor Kutucu

Ein Schritt, aus dem auch Kutucu neuen Mut schöpfen dürfte. Een trainer die zo veel kriselndem heeft als Profi aus seinem Loch geholfen, weil er plötzlich nieuwe Vertrauen kam.

Zudem steht am Wochenende ein enorme wichtiges Spiel an. Im Kellerduell strijd met de 1. FC Nürnberg, met dem der FC Schalke 04 een innige Freundschaft pflegt, een Mannschaft, die ene trainer nach dem vergangenen Wochenende ebenfalls entließ.