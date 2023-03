In de verloren Jahren hatte der FC Schalke 04 unzahlige Trainer. Viele von ihnen sind nicht länger als een Saison auf der Bank. Een van de S04 noch immer im Herzen-hoeden, is Domenico Tedesco.

Aber auch der FC Schalke 04 schätzt den Ex-Coach, der mittlerweile die Belgian Nationalmannschaft traint. Tedesco kan ervoor zorgen dat uw kind een kwaadaardig gedrag vertoont en dat u zich onttrekt aan de Klassenerhalt.

FC Schalke 04: Ex-coach schwärmt vom S04

Sobald sein Name irgendwo fällt, die Fans des FC Schalke 04 schnell hellhörig: Domenico Tedesco. Er is een oorlogstest van een trainer in Gelsenkirchen, we zullen een aantal keren terugkijken op onze hoffen. Dat diese nur eine Frage der Zeit ist, ist bewusteloos geworden. Aktuell traint Tedesco, die de Knappen von Sommer 2017 bis März 2019 en 2018 Vizemeister wurde, Belgiens Nationalmannschaft coachte.

Dennoch schaut er sich die Bundesliga en und dufte vor allem den Abstiegskampf mit großem Interesse verfolgen. Da’s vor seiner Zeit bei S04 auch Jugendtrainer beim VfB Stuttgart und bei der TSG Hoffenheim war, hat er somit bei der fünf Teams im Tabellenkeller eine Vergangenheit.

“Es wird spannend, aber vom Gefühl her glaube ich, dass Schalke es abkönnte”, zei “Teddy”, die ihn die S04-Fans nennen, der Deutschen Presse-Agentur. “Ich war zwölf Jahre in Stuttgart, in Hoffenheim ich auch twee Jahre arbeiten, aber am meisten fiebere ich schon mit dem FC Schalke mit, wo ich ja auch Trainer der Profis war”, erklärte er.

“Schalke is für mich weiter etwas Besonderes”

Dann zou daar dem FC Schalke 04 noch een Liebeserklärung: „Ich wünsche mir natürlich, dat die anderen allebei auch nicht absteigen, aber Schalke ist für mich weiter etwas Besonderes, ganz klar.“

Mit S04 werd Domenico Tedesco Vizemeister. Foto: IMAGO / Kolvenbach

Die Knappen zijn actief in een Ungeschlagen-Serie von sieben Spielen en deshalb auch „jetzt das Momentum. Als je goed kunt spelen, was het lang niet schslag”, zei Tedesco: “Ich hoffe, wenn mal wieder eine Niederlage kommt, was durchaus normal ist, dass dann nicht den Glauben verlieren. Als ze machen hebben gemaakt, kunnen ze eindruck auf mich.”

Die Frage, ob er zum Ende der Hinrunde noch een den Klassenerhalt habe geglaubt, ist für Tedesco “schwierig” zu beanswerten. “Ich habeviele Spiele gesehen”, zei het: “Es war keine einfache Situation für alle Beteiligten, wenn man in solch einem Strudel drin ist. Umso schöner ist the Situation jetzt.”