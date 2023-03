Die Vereinskleidung des FC Schalke 04 wordt september 2021, nach dreijähriger Unterbrechung, wieder von Adidas gesponsord. Zwischenzeitlich werd gesponsord door S04 uit Umbro. Jetzt leistete sich der ehemalige Ausrüster een grote fauxpas, der in de sozialen Medien ging viraal.

Ein Artikel seines Vereins besteld, ein Stück eines anderen Vereins komommen – diese bittere Erfahrung musste ein Fan des SV Werder Bremen. Statt grün-weiß gab es blau-weiß. Der Fan bekam statt eine Werder-Jacke eine Jacke vom FC Schalke 04.

FC Schalke 04: Produktions-Banne von Umbro

Schon seit 2021 is Umbro schon nicht mehr auf den Trikots vom S04 zu finden. Dennoch verschijnt der Engelse Bekleidungs- und Sportartikelhersteller Article mit Schalke-Logo herzustellen. Ben Freitagmachte een verwirrendes Foto auf Social Media die Runde: De Werder-Portal “Die Deichstube” plaatste een grünunterlegte trainingsjack met S04-logo. De achtergrond van deze Kuriosität is een Ordelong van Werder-Fans. Een hanger van SV Werder Bremen bestelt een trainingsjack met de waarschuwingssignalen van de normale jack met Bremen-logo met de vereinswappen van S04.

Der SVW-Fan hat ook een fehlproduktion bekommen. Auf den ersten Blick leek zo wit dat alles normaal was: The Sweater weist die fittingen grünen Details sowie das Logo des Bremer Ausrüsters auf, trägt am Ärmel den erkennbaren Flutlightmast des Weserstadions and ist mit einem entsprechenden Etikett Versehen. Nur das Logo is niet waar. Dus hoe dan ook, de fan is zeker niet voorgestellt.

Partnership nach drie Jahren beendet

Besonders kurios: Umbro is klaar voor 2021 nicht mehr Ausrüster des Revierklubs. Umso mehr sich die Frage, wie Umbro dieser Fehler unterlaufen konnte. Während die Partnershipschaft mit dem S04 in de loop van de tijd werd het werk gedaan, führte Werder Bremen die Zusammenarbeit fort. In den Reihen von Umbro hat man mit dem Ende der Partnershipschaft mit S04 wohl noch nicht zo wirklich abgeschlossen. U kunt zelf kiezen of ze Vorfall noch nicht zijn.

Der Fan wird diese Lieferung wohl nie vergessen. Behalten wirds es den grün-weißen S04-Sweater aber wohl kaum. Dus oder so ein peinlicher Fehler, der dem britischen Ausrüster wohl nicht mehr sollte. Dafür is de Umbro-Ära auf Schalke schon zu long her.