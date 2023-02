Klaas Jan Huntelaar, Raúl of Benedikt Höwedes: Sieweren Pubblikumslieblinge, Idole und die Gesichter des Vereins. Maar als fans van FC Schalke 04 lang moeten sterven, zullen ze een identificatiecijfer krijgen.

Dieser ist non wohl endlich gefunden: Rodrigo Salazar. Seit seiner Ankunft 2021 is van mening dat FC Schalke 04 mit jedem oneinzelnen Spiel. Die koningsblauwen hangen van het ene op het andere, en uiteindelijk wie een van hen speelt in Kader zu haben, der sich volll en ganz mit dem Traditionsverein idenziert. Die Frage ist nur: Wie lang noch?

FC Schalke 04: SGE verzichtet auf Rückkaufoption

Voor de fans van FC Schalke 04 gabt en gibt es in dieser Saison gleich zwei Gründe, warum sie zittern müssen: Zum oneen ist es der Abstiegskampf en zum anderen is es Rodrigo Zalazar. Lange Zeit sah es so aus, als würde Eintracht Frankfurt, geen enkele Rückkaufoption für den Mittelfeldspieler hat, zurückholen. Maar Darauf ziet die SGE over het hoofd. De oorlog in Uruguay heeft een jaar geduurd voor Leihe en anschließend for aine Ablöse von 1,5 Millionen Euro von S04 fest verpflichtet be.

Der Jubel bei den Königsblauen Anhängern war groß. “Rodri” piept. Der 23-jaren zijn der absolute publikumsliebling und wurde in den vergangen Wochen schmerzlich ontbreekt. Umso größer war die Freude dann, als het 1. FC Köln (0:0) signaleert Comeback feierte. Beim Betreten des Rasens jubelde dat S04-Fans zo laut waren, als het beste van de Mannschaft die een Treffer erzielt.

De Aufstiegstor von Rodrigo Zalazar blijft bij beide fans onvergetelijk. Foto: IMAGO / Uwe Kraft

Warum hat sich Zalazar zo geloofd gemacht? Alles begon in der vergangen Saison in der 2. Bundesliga. Schalkes Nummer 10 war der Grund, hoe dan ook der Aufstieg. Ik denk dat de partij tegen FC St. Pauli denkt dat de 33. Speeldag in de 78. Minuten van 3:2-Führungstreffer erzielte en de Gelsenkirchener zom Aufstieg schoss.

Eindeloos wieder een Identifikationsfigur

Aber nicht nur auf dem Platz zegt Salazar, dass er sich voll und ganz mit dem Verein identifiziert. Sei es nach dem Training des FC Schalke 04, wo er sich long Zeit für die Fans nimmt, Autogramme unterschreibt und Fotos macht, in den sozialen Netzwerken of in Interviews, in dem sich Zalazar voll und ganz zu Königsblau bekennt: Die Anhänger haben gemarkeerd, dat kan uiteindelijk een van de grootste spelers zijn, die het meest schätzt, für diesen großen Verein zu spielen.

Lange tijd gab es nämlich keinen Profi mehr, der im S04-Trikot überzeugte en nicht gleich das Weite suchte. Deshalb ist die Hoffnung auch groß, dass mit Zalazar een Spieler met Klaas-Jan Huntelaar, Raúl of Benedikt Höwedes Legendenstatus im Klub erreicht.

Dafür moet Schalke die Klasse stoppen in de Bundesliga. Dass een spel van Zalazar in der 2. Bundesliga aufläuft, is nämlich mehr als nur unwahrscheinlich. Viele Teams werden direct gevraagd bij einem möglichen Abstieg wohl.