Seine Hinrunde war bad, seine Rückrunde is dafür umso besser. Maya Yoshida hoorde in seiner Debüt-Saison bij FC Schalke 04 zum absolutes Stammpersonal. Nach einer sehr bescheidenen Hinrunde zeigt der Japanner in der laufden Rückrunde nun, wat belangrijk is voor het team van Thomas Reis dat kan.

Het is vrij natuurlijk dat de fans van FC Schalke 04. Maar nu, weil der sportliche Erfolge mit der enorme Leistungssteigerung Yoshidas einhergeht, sondern auch, weil ere gewisse Verbundenheit mit them Verein hat. Die hoed is erg populair in uw actieve Zeit auf Schalke en met een ex-Fanliebling der Knappen zu tun.

FC Schalke 04: Von der Tribune op den Platz

Maya Yoshida kan tussen FC Schalke 04 en de Veltins Arena schonlange voor seinem ablösefreien Transfer ins Ruhrgebiet im vergangenen Sommer. Als je niet weet wat er is, kan Schalke niet regulier zijn in de europäische wettbewerben vertreten war und sich mit großen Spielen einen Namen in ganz Europa Mache. Het beste van Freund en lang weggebladerde spielteviele Jahre sehr erfolgreich auf Schalke und gehört bis heute zu onem der größten Publikumslieblinge aller Zeiten.

Die Rede is van Atsuto Uchida. Daar sieben Jahre das Trikot der Handsome. Der Japanse oorlog was een historisch manschaft, die de DFB-pokal won en de halve finale van de Champions League bereikte. Bis heute ist er dem Verein eng verbunden, functioneert als Klub-Botschafter in seiner Heimat. Dat Yoshida en Uchida vaak vallen sinds FC Schalke 04. Nun plaatste Yoshida in zijn Instagram-verhaal naar keuze in beeld, was in 2011 in de Veltins Arena zei. Dazu ein actuelles Bild von ihm as S04-Kapitän.

12 jaar geleden stond ik op de tribune! – Nu sta ik op het veld als een schalker“ schreef de Kapitän der japanischen Nationalmannschaft zu den Fotos. Een duidelijke manier om te zien, wie er is, is dat de Trikot des Revierklubs tragen en die Mannschaft als Kapitän aufs Feld zu führen. Van Zuschauer zum Kapitän – een tolle Geschichte, die zo wahrscheinlich nur der Fußball schreibt.

Fans wensen ihm “inkomsten Happy End”

Dass die Story bei den S04-Fans so gut ankommt, ist keine große Überraschung. Den Anhängern des Pottklubs is de Identifikation der Spieler mit dem Verein bijzonder belangrijk. Dit is definitief bij Maya Yoshida. Die fans wünschen sich indessen, dass die Geschichte um jetzigen Kapitän en Ex-Fanliebling “Uchi” ein gutes Ende findet: den Klassenerhalt.

Als het niet mogelijk is om iets anders te doen, is het anders dan Yoshida die ervoor kiest om te betalen. Seit der Rückrunde presteert der Japanse grimmigheid. Daar profiteert unglaublich von der Verpflichtung Moritz Jenz’. Seitdem der Junge Deutsche gemeinsam mit dem erfahrenen Japaner die Innenverteidigung des S04 bildet, kassierten die Knappen eerst drie Gegentore. Yoshida maakte zichzelf schoon in alles, ze voldeed 90 Minuten lang aan haar bekommen en speelde zo ondergedompeld in de Herzen van S04-Fans.

Yoshida en der S04 – was früh begonnen, kon nu ook met der Liga-Rettung en eigent zich Ende finden toe. Hält der S04 die Klasse, waar de tijd van de Japanners auf Schalke alldings lang noch nicht verlaagd. Der 25. Pflichtspieleinsatz Yoshidas für den S04 im Auswärtsspiel beim VfL Bochum ließ seinen Delay automatic om een ​​jaar lang uit te voeren, sollte Blau-Weiß den Klassenerhalt gelelingen.