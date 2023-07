Beim FC Schalke 04 hat er einen Meilenstein-Saison Vor. Und besser könnte es gar nicht beginnen. Noch bevor er zum ersten Mal das neue S04-Trikot überstreift, setzt er bereits das erste große Ausrufezeichen.

Während der FC Schalke 04 den ersten Sommertest absolvierte, feierte Ibrahima Cissé knapp 2.500 Kilometer entfernt den vielleicht größten Erfolg seiner jungen Karriere. Das wird Thomas Reis nicht entgangen sein.

FC Schalke 04: Ibrahima Cissé setzt ein Ausrufezeichen

Schalke bereitet sich seit dem 26. Juni auf die Zweitliga-Saison vor. Mit dem 3:0 bei Spelle-Venhaus (alle Infos hier) Der erste Test wurde bereits erfolgreich abgeschlossen. Ibrahima Cissé verpasste beides. Aus einem guten Grund. Derzeit ist er für sein Heimatland im Einsatz – und das durchaus erfolgreich.

+++ FC Schalke 04: ER bekommt seine Chance – schafft dieser S04-Kicker endlich den Durchbruch? +++

Mit der U23-Nationalmannschaft Malis erreichte Cissé sensationell das Halbfinale des Afrikanischen Nationen-Pokals. Nach einem 3:1-Eröffnungssieg gegen Gabun und einem knappen 1:0-Unentschieden gegen Titelanwärter Ägypten gelang ihnen mit einem 2:0-Sieg gegen Niger der Einzug ins Viertelfinale. Cissé verpasste keine Minute. Der Titeltraum lebt – und nicht nur das. Drei der vier Halbfinalisten dieses Turniers erhalten auch direkt ihr Ticket für die Olympischen Spiele 2024 in Paris!

Olympisches Turnier steht bevor

Dieser Karrierehöhepunkt dürfte auch für Cissé ein Startschuss sein. In der vergangenen Saison outete sich Thomas Reis als großer Fan des Innenverteidigers und nahm ihn mit ins Profi-Trainingslager. Weil sich der Malier offenbar etwas zu sicher war und sich in die Länge ziehen ließ, rasierte Reis ihn hart und setzte ihn für den Rest der Saison in die U23 ein.

Auch spannend:

2023/24 folgt der zweite Anlauf zum großen Sprung. Das erste große Ausrufezeichen hat er bereits gesetzt. Noch bevor er sich den Profis des FC Schalke 04 anschließt, folgt das nächste Spiel im Halbfinale gegen Gastgeber Marokko. Die Chancen auf einen Durchbruch beim S04 dürften durch den Turniererfolg jedenfalls nicht gerade geschmälert werden.