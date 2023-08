Die Fans des FC Schalke 04 haben es in den vergangenen Tagen eindringlich gefordert, nun setzen die Verantwortlichen diese Forderungen nach einem neuen Spieler in die Tat um: Mehreren Medienberichten zufolge steht Königsblau kurz vor der Verpflichtung eines Bayern-Juwels.

Doch anders als erwartet stärkt Yusuf Kabadayi nicht die Defensive, sondern die Offensive der FC Schalke 04. Der 19-Jährige ist Flügelspieler und spielte zuvor als Einwechselspieler beim deutschen Rekordmeister. Der Deal könnte am Donnerstag (03. August) offiziell werden.

FC Schalke 04: Neuer Flügelspieler für Blau-Weiß

Wie „Sky“ berichtet, steht der S04 kurz vor der Verpflichtung von Bayern-Juwel Kabadayi. Der U-19-Nationalspieler durchlief alle Jugendmannschaften des FC Bayern und trainierte bereits bei den Profis. Kabadayi besticht vor allem durch seine enorme Schnelligkeit und seine Dribblingstärke. Mit diesen Attributen passt er perfekt zum Spielstil von Thomas Reis.

Laut „Sky“ absolvierte Kabadayi bereits am Mittwoch den obligatorischen Medizincheck. Der Youngster kommt auf Leihbasis inklusive Kaufoption, die im niedrigen siebenstelligen Bereich liegen dürfte. Zuvor hatte er seinen Vertrag in München bis 2025 verlängert.

++ Ehemaliger Schalke-Keeper ein „Superstar“ bei seinem neuen Verein – jetzt folgt die große Belohnung ++

Er wird voraussichtlich heute dem Team von Thomas Reis beitreten. Am Samstag (5. August, 20:30 Uhr) gegen den 1. FC Kaiserslautern könnte der Neuzugang bereits im Kader stehen und gleich sein S04-Debüt feiern.

Seit 11 Jahren beim FCB

Kabadayi ist ein echter Eigengewächs des FC Bayern und trägt seit 2012 das Trikot der Münchner. In der vergangenen Saison bestritt der 19-Jährige, der bevorzugt als Linksaußen eingesetzt wird, insgesamt 20 Spiele in der bayerischen Regionalliga. wo er mit neun Toren und zwei Assists glänzte.

Mehr Nachrichten:

Nun ist seine Karriere (vorerst) am Ende S04 weiter. Der Weg in die zweite Bundesliga ist für den jungen Angreifer auf jeden Fall der nächste Schritt. In der kommenden Saison gilt es daher, das im deutschen Unterhaus des Fußballs zu beweisen.