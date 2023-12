FC Schalke 04: Comeback steht bevor – Fährmann schaut genau hin

Marius Müller steht mit Torwarttrainer Simon Henzler auf dem Trainingsplatz. Der 30-Jährige fliegt wieder durch die Luft und macht ein paar Paraden. Es sind Bilder, die die Fans von… FC Schalke 04 sollte Hoffnung geben.

Der FC Schalke 04 muss sich noch gedulden, da Marius Müller in naher Zukunft noch kein Comeback plant. Nach der Winterpause soll es am Schalker Tor wieder richtig losgehen.

FC Schalke 04: Müllers Comeback rückt näher

Marius Müller schlüpfte am Montag (5. Dezember) im Training erneut in die Torwarthandschuhe. Der Torwart kann wieder ein paar Paraden machen, für die Teilnahme am Mannschaftstraining reicht es aber noch nicht.

+++ FC Schalke 04: Der Abschied rückt näher – geht dieser Star im Winter? +++

Der lizenzierte Spielermanager Gerald Asamoah vergleicht mit dem „WAZ„Es war schnell klar, dass Müller in diesem Jahr nicht sein Comeback feiern würde. „Wir hoffen, dass er wieder zum Start der Wintervorbereitung dabei sein kann“, sagt Asamoah.

Geraerts muss sich entscheiden: Müller oder Fährmann?

Müller zog sich beim 4:3-Sieg gegen den 1. FC Magedburg Mitte September einen Sehnenriss im Adduktorenbereich zu und fehlt seitdem auf Schalke. Zuvor hatte sich der Sommer-Neuzugang etwas überraschend den Platz zwischen den Pfosten verdient – ​​auch weil Ralf Fährmann verletzungsbedingt lange fehlte.

Das könnte Sie auch interessieren:

Wenn der FC Schalke 04 nach dem Jahreswechsel mit der Vorbereitung auf die Rückrunde beginnt, dürfte ein neuer Kampf um den Platz im Schalker Strafraum entbrennen. Trainer Karel Geraerts hat dann erstmals die Qual der Wahl: Wer wird sich durchsetzen? Müller oder Fährmann?

Der FC Schalke 04 eröffnet die Rückrunde am 20. Januar (20:30 Uhr) mit dem Spitzenspiel gegen den Hamburger SV. Vor der Winterpause stehen noch Spiele gegen Hansa Rostock (10. Dezember) und Greuther Fürth (15. Dezember) an.