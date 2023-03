Der Frühling begint en de Bundesliga begint in de volgende fase. Dat kan nu een beddeuten zijn: Het is mogelijk dat er veel interessante Trikots spekuliert wird zijn. Besonders früh ist das in diesem Jahr bij FC Schalke 04 der Fall.

Seit Jahren zorgde ervoor dat Portal “Footy Headlines” onder de indruk was van Verfrühte Leaks, wenn es um die Designs der nieuwe Trikots geht. Vaak komt de Portal uit of kommt en de originele zomindest nah dran. Durfen zelf Fans van FC Schalke 04 ook auf ein neues Design einstellen?

FC Schalke 04: Productielancering an

Nein keine Sorge schat Knappe fans. Een eier zak kan zichzelf onderscheiden van zwart en zwart tegen de koningsblauwe kleur van de Heimtrikots. Als je natuurlijk Adidas-feesten gebruikt, is je Saison Umbro als nieuw (alten) Ausrüster abgelöst hatte.

Traditieel zetten de Vereine hun nieuwe Jerseys eerst im letzten Heimspiel andere manchmal sogar eerste zum Start der nieuwe seizoen vor. Maar de productie van Leibchen zou kunnen worden uitgevoerd op hoge tours en zou kunnen zijn bij FC Schalke 04 voor een lek gesorgt haben.

S04 kaal in Streifen?

Dieser zegt: Offenbar könnten die Knappen zur neuen Saison in Nadelstreifen-Optik auflaufen. Auf den entsprechenden Bildern is een Trikot mit Streifen in twee verschiedenen Blau-Tönen zu sehen. Die Logos der Sponsoren sind in weiß content.

Enkele details die het ontwerp van Kragen of Ärmeln beispielsweise das Design von Kragen bleiben alldings offen. Herezu houdt van “Footy Headlines” bisher keine Informationen. Een paar Geheimnisse um das neue Trikot bleiben ook niet.

FC Schalke 04: Erinnerung en altes Trikot

Dennoch dürften sich findige Schalke-Fans and ein Trikot aus den 90er-Jahren zurückerinnert fühlen. Damals spielten die Knappen vor heimischen Pubblikum ebenfalls mit dunnen blauen Streifen, weißem Kragen en breiten weißen Flächen and the Ärmeln.

Weitere Nachrichten für dich:

Who das new Trikot des FC Schalke 04 am Ende wirklich im Detail aussieht bleibt alldings abzuwarten. Der Verein wird sich wohl bis zum Verkaufsstart wie onderdompelen in Schweigen hüllen.