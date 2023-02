Vier Klubs in drie jaar: Nach dem Abgang vom FC Schalke 04 erhoffte sich Matthew Hoppe, in seiner jugen Karriere endlich den Durchbruch zu procure. Maar es kamleider das Gegenteil.

Voor 3,5 miljoen euro lag in de FC Schalke 04 nach dem Abstieg zu RCD Mallorca ziehen, en volgde de Wechsel zum FC Middlesbrough, von wo er een schottischen Klub Hibernian Edinburgh verliehen wurde. Dort kann der Stürmer endlich wieder lachen.

FC Schalke 04: Hoppe trifft nach 21 Monaten wieder

Grund dafür war sein erster Profitreffer nach 21 Monaten! Zuletzt afhankelijk ihm ein Tor beim FC Schalke 04 in der Abstiegssaison am 15. Mai 2021 beim 4:3-Sieg tegen Eintracht Frankfurt. Seitdem hatte der Amerikaner one long Durstrecke.

Nach seinem Abgang im Summer 2021 wurde Hoppe bei RCD Mallorca nicht glücklich. Nach nur onem Jahr en Leeglich sieben Pflichtspielen ohne Treffer wechselte er zum FC Middlesbrough. Als de US-Boy een Profi-Bank en Stammplatz in de Reservemannschaft plaatst, zullen we de Weltmeisterschaft in Qatar niet verlaten. Im Tal der Tränen versuchte is im neuen Jahr erneut. Maar beim englischen Zweitligisten sah er keine Schnitte. Dus het ziet er nun nach nur gut fünf Monaten erneut weiter uit.

Nog steeds heimelijk verließ das Ex-S04-Talent am Deadline Day England en zog nach Schottland weiter. Per Leihe was er abgeben den Hibernian FC. Het is mogelijk om uiteindelijk geluk te vinden – of andere regelmäßig spielen.

Wedstrijdwinnaar en “Man of the Match”

En Hoppe brauchte tatsächlich nur zwei Spiele, um endlich wieder zutreffen. Am Samstag (18. februari) erzielte der ehemalige Stürmer des FC Schalke 04 dit is de eerste lichtspel-tor in profibereich nach 21 Monaten en half Hibernian dabei, bij Kilmarnock einen 2:0-Sieg einzufahren.

In der Partie, in der Hoppe in der 36. Minute eingewechselt wurde, gabs noch einen anderen Grund zu jubeln. Am Ende wurde der Angreifer dan een sterke Leistung sogar zum “Man of the Match” gewählt.

Ob es non für den 21-Jährigen weiter so erfolgreich laufen wird? Bei seiner mittlerweile Vierten Station in drie Jahren muss Hoppe jetzt überzeugen. Dann könnte es endlich was mit dem erhofften Durchbruch zijn.