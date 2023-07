Mit Thomas Ouwejan hat der FC Schalke 04 derzeit nur einen ausgebildeten Linksverteidiger im Kader. Sportdirektor Andre Hechelmann und Co. sondieren den Markt nach einer weiteren Option für den Linksverteidiger. In den letzten Tagen fiel immer wieder der Name Michal Karbownik. Allerdings könnte es für den im vergangenen Jahr an Fortuna Düsseldorf ausgeliehenen Polen zu teuer werden.

Eine viel günstigere Option für die FC Schalke 04 könnte Konstantinos Stafylidis sein. Der Grieche steht weiterhin beim VfL Bochum unter Vertrag. Da diese am 30. Juni ausläuft, stünde der Linksfuß ablösefrei zur Verfügung.

FC Schalke 04: VfL-Verteidiger als Ouwejan-Backup?

Neben einem Innenverteidiger besteht bei Königsblau derzeit der größte Handlungsbedarf auf der Linksverteidigerposition. Ouwejan wird S04 wohl doch nicht verlassen und noch mindestens ein weiteres Jahr auf Schalke bleiben. Allerdings ist es hinter dem Niederländer recht dünn. Jere Uronen kehrte nach einer sechsmonatigen Leihe zu seinem Heimatverein Stade Brest zurück und Kerim Calhanoglu wurde an Greuther Fürth verkauft.

Jetzt wird dringend eine neue Verstärkung für Ouwejan benötigt. Dieser könnte aus dem benachbarten Bochum kommen. Der VfL wird den auslaufenden Vertrag von Stafylidis nicht verlängern. Der Grieche steht somit ablösefrei zur Verfügung und könnte ablösefrei zu den Knappen wechseln.

Der 29-Jährige verfügt über jede Menge Bundesliga-Erfahrung. Neben dem VfL spielte er auch für die TSG Hoffenheim, Bayer Leverkusen und den FC Augsburg. Insgesamt kommt Stafylidis auf 103 Bundesligaspiele. Mit seiner Erfahrung könnte er dem Team von Thomas Reis sicherlich weiterhelfen. Inwieweit er eine sportliche Bereicherung für die Mannschaft darstellen würde, lässt sich nur schwer abschätzen. In den letzten Jahren wurde er immer wieder verletzt. In der vergangenen Saison verpasste er verletzungsbedingt fast die Hälfte aller Spiele.

S04-Fans ohne gute Erinnerungen

Beide S04Fans ist Stafylidis vor allem für einen äußerst bitteren Moment bekannt. Im Oktober 2016 verletzte sich der damalige Topstürmer und Hoffnungsträger der Knappen, Breel Embolo, nach einem Foul des Linksverteidigers schwer. Embolo fiel für den Rest der Saison ununterbrochen aus und war insgesamt fast ein Jahr lang der verletzte Angreifer. Danach fand er nie mehr wirklich den Weg zurück nach Schalke. Seitdem haben viele Anhänger möglicherweise keine guten Erinnerungen an den Griechen.

Mit einem Wechsel zu Blau und Weiß könnte sich das jedoch ändern. Wenn er zu S04 käme und mit den Knappen überhaupt den Aufstieg feiern könnte, wäre das Embolo-Foul wohl vergessen und verziehen. Ob Stafylidis tatsächlich eine Option für die S04-Bosse ist, ist äußerst fraglich. Hechelmann und Co. wollen verstärkt auf jüngere Spieler setzen, die den Kaderwert künftig steigern könnten. Der Noch-Bichumer fällt sicherlich nicht in diese Kategorie.