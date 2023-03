Inter Milan bereikte voor het eerst in meer dan tien jaar de kwartfinales van de Champions League nadat het een laat spervuur ​​van druk bij Porto had overleefd om te ontsnappen met een 0-0 gelijkspel, waardoor ze in totaal met 1-0 doorkwamen.

Het was een teleurstellende avond voor de thuisfans in een uitverkocht Dragao-stadion toen de Portugese kampioen tevergeefs probeerde de kleine achterstand uit de heenwedstrijd in Italië weg te werken.

Een gedisciplineerde Inter-ploeg leek tevreden hun voorsprong vast te houden en werd pas in de verlenging geconfronteerd met een serieuze dreiging.

Porto raakte binnen 30 seconden tweemaal het houtwerk voordat Pepe werd weggestuurd voor een tweede gele kaart toen Inter zich bij stadsrivaal AC Milan voegde in de kwartfinale.

Afbeelding:

Porto’s doelman Diogo Costa omhelst teamgenoot Fabio Cardoso





Hoe Inter voorbij Porto kwam…

Afbeelding:

Spelers van Inter Milan vieren feest nadat ze voor het eerst sinds 2011 de kwartfinales van de Champions League hebben bereikt





Uiteindelijk was het doelpunt van Romelu Lukaku vier minuten voor het einde van de heenwedstrijd genoeg om Inter door te stoten naar de eerste kwartfinale van de Champions League sinds 2011.

Mehdi Taremi kwam binnen enkele centimeters van het forceren van de gelijke stand tot extra tijd toen hij in de slotfase tegen de lat rammelde.

Afbeelding:

Toni Martinez van Porto reageert na een grote kans smeken





De Portugese kant werd teruggebracht tot 10 man in de zevende minuut van de blessuretijd toen vleugelspeler Pepe een tweede gele kaart kreeg.

De gehuurde Chelsea-spits Lukaku kwam 20 minuten voor tijd in het veld voor Inter en verving Edin Dzeko die het dichtst bij een doelpunt was gekomen voor de ploeg van Simone Inzaghi met een lage poging die werd gered door Diogo Costa.

Napoli zou er woensdag drie Serie A-clubs van kunnen maken bij de laatste acht, met een 2-0 voorsprong op Eintracht Frankfurt vanaf de heenwedstrijd.

Opta stats: Inter voor zevende keer naar kwartfinale…

Inter Milan heeft zich voor de zevende keer overall geplaatst in de kwartfinales van de UEFA Champions League en voor het eerst sinds 2010/11, toen ze door Schalke bij de laatste acht werden uitgeschakeld.

Inter heeft voor het eerst sinds april 2010 drie keer op rij de nul gehouden in knock-outwedstrijden van de UEFA Champions League.

Porto is nu uitgeschakeld in zeven van hun acht tweebenige UEFA Champions League-knock-outwedstrijden na het verliezen van de heenwedstrijd, en kwam pas in 2018/19 uit deze positie tegen Roma.

Porto heeft slechts twee van de laatste zeven knock-outwedstrijden van de UEFA Champions League op eigen bodem gewonnen, één gelijkspel en vier verloren.

Porto maakte vanavond 21 schoten tegen Inter, de meeste zonder te scoren door een team in een UEFA Champions League-wedstrijd dit seizoen, samen met Atletico Madrid tegen Club Brugge op 12 oktober en Chelsea tegen Borussia Dortmund op 15 februari.

Geen enkele partij heeft dit seizoen meer rode kaarten gekregen in de UEFA Champions League dan Porto (3, gelijk met Sporting Lissabon).

Inter-middenvelder Henrikh Mkhitaryan maakte zijn 50e optreden in de Champions League, de eerste Armeense speler die die mijlpaal in de competitie bereikte.

Wanneer is de loting?

De lotingen voor de kwartfinales en halve finales vinden plaats op vrijdag 17 maart om 11.00 uur Britse tijd in Nyon, Zwitserland, op het hoofdkantoor van de UEFA.

De acht winnaars van de laatste 16 zijn betrokken bij een open kwartfinale en halve finale trekking.

Er zijn geen plaatsingen en geen landenbescherming, dus clubs kunnen te maken krijgen met tegenstand uit hetzelfde land. Ze kunnen ook teams tekenen waar ze eerder in de groepsfase tegen speelden.

Om administratieve redenen zal er ook een laatste loting plaatsvinden om de ’thuisploeg’ te bepalen voor het paradepaardje in Istanbul, Turkije op 10 juni.

U kunt de loting volgen met Sky Sports’ liveblog, zodat je alles hier kunt volgen.