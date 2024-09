FC Liverpool is een nieuwe speler in de Premier League van de Premier League. De Reds besteden hun tijd aan het spelen van een spel in een verhouding van 2:1 (1:0): ze werken voor de Wolverhampton Wanderers en maken deel uit van het titelverhaal. De jonge Leipzigers Ibrahima Konaté (45.+2 Minuten) en Mohamed Salah (61.) staan ​​tijdens het vervolg van volgend seizoen met Liverpool in het elfde elftal.

Lees verder na der Anzeige

Lees verder na der Anzeige

Die burgers zijn bereid hun waakzaamheid te laten varen terwijl ze in een competitie blijven leven. Na de turbulente wedstrijden tijdens de wedstrijd tegen FC Arsenal moet je met de ploeg van Trainer Pep Guardiola een 1:1 (1:0) wedstrijd spelen bij Newcastle United. Ook Aston Villa was niet in de tabel terug te vinden.

De frühere Leipziger Josko Gvardiol (35. Minuut) bracht Manchester in St. James‘ Park met een prima Einzelaktion in Führung. Antonius Gordon (58). Ex-nationale speler Ilkay Gundogan werd in 66 door Guardiola genomineerd voor zijn basisploeg. Minuten voordat Phil Foden werd geïntroduceerd.

ManCity ohne verletzten Schlüsselspieler

Voor ManCity was het de eerste competitiewedstrijd na de kampioen van Rodri. De Spaanse European Masters waren gedurende hun tijd actief en waren verantwoordelijk voor de rest van het seizoen. Rodri, die in zijn geboorteland veel mediarelaties heeft rond het belastingwetsvoorstel en een speelveld heeft, is een vaste speler sinds Guardiola voor de partij in Newcastle heeft toegesproken.

Lees verder na der Anzeige

Lees verder na der Anzeige

Dankzij de Patzers van de Citizens konden we na Punkten aansluiten bij de titelrivaliteit van FC Arsenal. The Gunners verloren Leicester City in eigen stadion met een 2:0-onderbreking, dankzij het doelpunt van Leandro Trossard en Kai Havertz in de wedstrijd na 4:2.

Palmer scoort vier keer voor Chelsea

De eerste Saison-Niederlage kassierde trainer Fabian Hürzeler bij Brighton & Hove Albion. We kijken hier naar FC Chelsea aan het einde van onze eerste rustshow 2:4 (2:4). Mann des Tages tijdens de Londense oorlog met de Engelse nationalist Cole Palmer en alle vier de treffers voor de blues. Chelsea staat nu zowel Zähler achter Liverpool als een beetje Punkt achter Man City en Arsenal. Brighton vertrekt met nieuwe punkers in Mittelfeld ab.

Dit zijn de Premier League-ervaringen uit de recensie van vandaag:

FC Brentford – West Ham United 1:1 (1:0)

Lees verder na der Anzeige

Lees verder na der Anzeige

FC Everton – Crystal Palace 2:1 (0:1)

Nottingham Forest – FC Fulham 0:1 (0:0)