FC feiert seine U17-Weltmeister: Gänsehaut-Video von Harchaoui

Na de Elfmeter Thriller volgen er nog meer stops!

De Duitse U17-National Mannschaft is aanwezig op Samstag (2. Dezember 2023) in Indonesië zum Weltmeister. Wie zou over elf meter tijd de EM Finale in juni in Frankrijk bezoeken? Diesmal hieß es 6:5 nach einem wahren Drama.

1. FC Köln ehrt U17-Weltmeister in het volle stadion

Met twee live optredens van 1. FC Köln: Fayssal Harchaoui uit Bergheim-Ahe en Justin von der Hitz uit Bensberg. Beiden zijn 17 jaar oud sinds ze in de U19 Bundesliga speelden onder coach Stefan Ruthenbeck (51).

Zo zouden ze kunnen zijn, zei Fayssal Harchaoui na de Abpfiff – daar zijn de Vorsänger, ga in de Cirkel staan ​​en geniet van de Colleges zum Tanzen. Deze ‘Bevrijd van verlangen’ werd vervolgens aangekondigd als de officiële FIFA-persconferentie met DFB-coach Christian Wück (50). Paris Brunner (17, BVB, gewann die Wahl zum beste Spieler des Turneriers) sloeg de Coach noch een Getränk über de Kopf over.

En wie is er nu in Keulen voor beide jonge FC-helden? Deze talenten werden achter elkaar geboren – en werden geboren door 50.000 fans. Zondag werden de spelers en de Hitz in de Bundesliga-wedstrijden in Mainz (10. Deze maand, 17.30 uur) georganiseerd door de club.

Ruthenbeck zei in gesprek met EXPRESS.de: “Wir machen auch een interne Weihnachtsfeier in Kreis der Mannschaft, we werden allebei fysiek afwezig.”

Het feit dat het geluk van de sterren werd geboren, was geboren. Qua training is het niet anders, maar het is ook Ruthenbeck zelf: “Ik kan ze allebei verzorgen. Omdat we er zo goed in zijn, is dat niet altijd het geval.”

Wie Harchaoui wil, blijkt over mooie eindresultaten te beschikken. In het spel zou je in de Zweikampf zitten, zonder enige schade. Als TikTok beschikbaar is in het licht van de FIFA-video, kun je na de wedstrijd FC Youngster bekijken en genieten van de toekomst van je favoriete video’s.

Die fans zijn hartstochtelijk en hartstochtelijk: “Dat is respectvol. De Franzosen hebben het goed gedaan. Diesmal haben hebben we gewonnen”, schrijft Ein Nutzer. Of: “Respekt en Fairplay. Toller Kerl.”

Onder: “Soo ein good Herz, mein Bruder!” Andere wensen voor het beste voor de toekomst: “Sein Herz sei gesegnet!” Het is de moeite waard om de FC te zien die Fairplay-Weltmeister-vrienden zal ontvangen.