Hoe was de laatste week voor FC Bayern? In drie wedstrijden in de Bundesliga en Champions League vielen er 20 doelpunten in de binnenste helft van München.

Meer informatie hier: “Voor mij is het cool!” De beste Sprüche van Uli Hoeneß

Pünktlich zum Start des Oktoberfestes ziet de Bayern-Stars als in Baller-Laune. Vandaag (22 september 2024) staan ​​de traditionele Wiesn-Besuch des FCB-statt: Speler, Trainer, Vorstand en de Ehefrauen schmissen sich in hun schönsten Trachten. De beste indrukken vindt u in de Fotogalerij.