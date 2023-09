Trotz gegenteiliger Medienberichte zum Ende der Transferphase soll das Verhältnis zwischen Bayern-Trainer Thomas Tuchel und Ehrenpräsident Uli Hoeneß ungetrübt sein. Es sei nur ein Betrug gewesen, „um uns zu spalten“, sagte der Chef.

Uli Hoeneß, der mächtige Ehrenpräsident des FC Bayern, hat nach dem Ende der Transferphase angebliche Unstimmigkeiten mit Trainer Thomas Tuchel dementiert. „Jetzt haben wir mit Thomas Tuchel einen sehr seriösen, sehr guten Trainer. Mit ihm wollen wir in den nächsten Jahren weiterarbeiten. Wir haben von Anfang an gut zusammengearbeitet. Das hat sich in den letzten Wochen bewährt“, sagte Hoeneß „Sport Bild“ angesprochen auf Gerüchte um Leverkusen-Trainer Xabi Alonso.

Gleichzeitig berichtete das Magazin jedoch, dass in der Führungsmannschaft des deutschen Rekordmeisters „völliges Unverständnis“ über Tuchels kritische Äußerungen der Mannschaft herrsche. Der Trainer spiele ein „sehr gefährliches Spiel“, hieß es. Für Hoeneß ist das „nur eine Masche, um uns zu spalten“. Man könnte unterschiedlicher Meinung sein. „Das war in der Vergangenheit immer so, aber es hat nie dazu geführt, dass wir aufhören, miteinander zu reden oder uns nicht mehr wertzuschätzen“, betonte der 71-Jährige.

Tuchel hatte in den vergangenen Wochen mehrfach öffentlich erklärt, dass ihm ein Spieler für die sechste Position fehlen werde. Hoeneß, der dem Transferausschuss des Fußball-Bundesligisten angehört, teilte diese Meinung nicht. Dennoch stand der FCB kurz davor, João Palhinha zu verpflichten. Der Wechsel scheiterte jedoch in letzter Minute, da der FC Fulham keinen Ersatz für den Portugiesen finden konnte.

Hoeneß will sich weiterhin engagieren

Hoeneß war zuletzt Mitglied einer siebenköpfigen Transferkommission beim FC Bayern München. Auch in Zukunft wird er sich aktiv engagieren. Er sei „immer bereit gewesen, sich aus dem Fenster zu lehnen und für den FC Bayern einzustehen, ich bin jetzt jederzeit bereit, wenn uns der eine oder andere zu sehr nervt oder heiße Luft verbreitet. Das habe ich mir vorgenommen.“ Auch Ex-Boss Karl-Heinz Rummenigge hat sich in den letzten Wochen verstärkt in das Tagesgeschäft des Rekordmeisters eingemischt. Deshalb sieht er „keine Chance, dass die Dinge außer Kontrolle geraten. Wir ziehen alle an einem Strang, alles zum Wohle des Vereins“, sagte Hoeneß.

Eine Fehleinschätzung sei allerdings gewesen, „dass ehemalige Bayern-Spieler oder Spieler aus der Bundesliga die Nachfolge von Rummenigge und mir antreten könnten. Ich dachte, das wäre ein Selbstläufer – ist es aber nicht. Diese Aussage kann ich nicht mehr aufrechterhalten“, sagte Hoeneß ebenfalls mit ein Blick auf das Scheitern von Oliver Kahn und Hasan Salihamidžić.