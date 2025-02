Diese These ist sehr aufregend!

Nach dem 2: 1 am vergangenen Mittwoch im Playoff-Hinspiel des Playoffs Champions League Ist das FC Bayern Mit einem Bein in der Runde von 16 der Premier -Klasse. In der Bundesliga steht das München -Team derzeit acht Punkte vor Leverkusen an der Spitze des Tisches und kann bereits eine quasi vorläufige Entscheidung in der Meisterschaft mit einem Sieg im direkten Duell am Samstag (18.30 Uhr/Sky) treffen.

Umso überraschender ist es: Didi Hamann sieht den deutschen Rekord immer noch eine Gefahr, dass das Team von Trainer Vincent Kompany (38) international tödlich sein könnte!

Der Sky -Experte: „Natürlich können Sie nicht zu kritisch sein, weil sie jetzt sieben oder acht Mal gewonnen haben. Aber was los ist, ist, dass man eine Warnung oder ein kritisches Wort findet. ”

Was der Ex-Bayern-Star (1993 bis 1998) sagt: Die Ergebnisse des Bayern waren in den letzten Wochen sehr gut von 0: 3 in der Champions League gegen Rotterdam. Die damit verbundenen Dienste waren jedoch nicht immer überzeugend. Hamann: „Im 4: 3 gegen Kiel kassierten sie drei verspätete Tore. Die erste Hälfte war beim 3: 0 nicht gut, sodass sie kaum eine Chance hatten zu punkten, und nicht alles war am Mittwoch gegen Celtic in Ordnung. ”

Daher vermisst der Sky -Experte eine kritische Analyse! Mit Ausnahme von Joshua Kimmich (30) und João Palhinha (29) stammten sie weder weder aus dem Team noch aus dem Trainerteam oder aus dem bayerischen Managementboden …

Hamann befürchtet: „Sie müssen Kritik ansprechen, wenn Sie gewinnen. Dies ist in den letzten Wochen kaum passiert, und ich glaube, dass dies eine Gefahr ist. Weil die guten Ergebnisse nicht immer das reflektiert haben, was sie auf dem Platz gezeigt haben. Mir fehlt mir jemanden, der sagt: Wenn Liverpool oder Barcelona irgendwann echt sind, müssen wir uns verbessern. ”

Zu welchen Themen will der Sky Experte einen einfachen Text? „Jemand sollte die Konzentrationsabwehr in der Defensive angehen“ Das schadet seinem Spiel.

Grundsätzlich vertraut Hamann den Bayern in dieser Saison viel. Er sagt: „Es sieht in der Liga sehr gut aus, also reicht ein Punkt im Duell mit Leverkusen wahrscheinlich aus, um die Meisterschaft klar zu machen. Es gibt auch keinen Grund, dass sie in der Champions League weit gehen können. Die Frage ist, ob Sie als Team gestärkt werden, um mit den Besten Schritt zu halten. Sie müssen sich dafür verbessern. Wenn Sie gegen die Besten spielen, werden wir sehen, ob Sie ein oder zwei Zahnräder zum Einschalten haben. Ich bin mir nicht so sicher – auch wenn die Ergebnisse bisher korrekt waren. ”