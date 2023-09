München – Thomas Tuchel schien eine Vorahnung gehabt zu haben, was an diesem Samstagnachmittag passieren würde. Zum Interview vor dem Spiel gegen den VfL Bochum kam er mit einem breiten Grinsen und antwortete auf die Frage, warum Eric Maxim Choupo-Moting spielen würde und nicht Jamal Musiala oder Thomas Müller, trocken: „Warum nicht?“

Kane lobt die Teamleistung: „Jeder hat sein Maximum gegeben“

Genau so spielte seine Mannschaft auch in den nächsten 90 Minuten: mit viel Spielfreude, Kreativität und Offensivdrang. Dass es Choupo-Moting war, der die 7:0-Gala eröffnete, passte zu einem nahezu perfekten Münchner Samstagnachmittag. Doch insbesondere Harry Kane profitierte von der Veränderung. Der Engländer erzielte drei Tore und zwei Assists. „Wir haben es durch unsere Spielweise einfach aussehen lassen“, sagte Bayerns Nummer 9 gegenüber Sky.

Auch Hurri-Kane rollte an einem sonnigen Septembernachmittag durch München: An fünf der sieben Tore gegen den VfL Bochum war Kane direkt beteiligt.

Gegen den VfL Bochum spielte Kane in zwei Rollen: zunächst als Teil einer Doppelführungsmannschaft an der Seite von Choupo-Moting. Dann, nachdem Mathys Tel als klassische Neuner ins Spiel kam. Ein Tor vor der Halbzeit, zwei danach. „Ich mag beides“, bestätigte der 30-Jährige. „Ich bin es gewohnt, beide Rollen zu spielen. In beiden Systemen versuche ich, an den Ball zu kommen, Dinge zu schaffen – nicht nur, um selbst zu punkten, sondern auch, um Vorlagen zu geben. Heute war ein schönes Spiel. Ich denke, jeder hat sein Bestes gegeben.“ „

„Ich würde ihm heute auch eine Eins geben“: Hainer lobt Tuchels Matchplan

Alle – auch oder gerade der Trainer. Tuchel rotierte beim 4:3-Sieg gegen Manchester United viermal und ging mit seinem System Risiken ein. Allerdings passten alle seine Wechsel: Choupo-Moting belohnte sich früh, Harry Kane lieferte eine Galavorstellung ab. Kingsley Coman war auf der linken Seite kaum zu stoppen und auch Matthijs de Ligt belohnte sich mit einem wuchtigen Tor nach einer Ecke.

Es war das vierte Spiel in Folge, in dem der deutsche Rekordmeister aus einem eigenen Eckball etwas Zählbares erzielte. In Gladbach und gegen Leverkusen und Bochum führte das direkt zum Tor. Dies führte zu einem Elfmeter gegen Manchester United, sodass es 3:1 stand.

Entsprechend viel Lob gab es von höchster Stelle. „Thomas hat heute alles richtig gemacht“, lobte Präsident Herbert Hainer. „Heute hat alles geklappt. Ich weiß nicht, wer die Noten vergibt, aber ich würde Thomas heute auch eine Eins geben.“

Und Tuchel selbst? Trotz des Wiesn-Spaßes war er schnell wieder im Analysemodus: „Wir reden miteinander, wir wissen, was wir voneinander wollen, was wir voneinander erwarten und versuchen, es umzusetzen“, zeigte sich Bayern-Trainer in der Presse nicht überrascht Konferenz. „Heute war es so erfolgreich, wie wir es uns vorgestellt haben und wie ich es mir gewünscht hätte. Es war sehr konzentriert, sehr zielstrebig. Ich glaube, dass wir immer ein Tor schießen wollten und die tollen Chancen, die wir uns erspielt haben, haben es uns ermöglicht.“ hat dazu beigetragen, Bochum etwas von der Moral zu nehmen.

Die Bayern-Stars freuen sich nach dem Schützenfest auf den Besuch des Oktoberfests



„Wenn ich rein muss, muss er auch rein“: Gute Stimmung beim FC Bayern vor dem Wiesn-Besuch

Zugleich richtete Tuchel bei Sky eine klare Botschaft an die Mannschaft: „Wir fordern von jedem, der beim FC Bayern unterschreibt, dass er die Situation so akzeptiert, wie sie ist. Wenn es individuell schlimm ist, dann muss man es schlucken. Das kann man.“ Du darfst es nicht in die Umkleidekabine mitnehmen. Man kann es nicht auf den Platz bringen.

Vorerst geht es für den Rekordmeister feierlich zu, wenn er am Sonntag zum traditionellen Oktoberfest-Besuch geht. Harry Kane war mit der Lederhose immer noch etwas seltsam. Tuchel betrachtete das Ganze eher gelassen: „Wenn ich rein muss, in die Lederhose, muss er auch rein. Er hat wenigstens ein paar Wadenwärmer, die seine Waden wärmer halten, die habe ich nicht.“ „

Die Mannschaft war gut drauf, Tuchel war gut drauf – und sie führten weiterhin die Tabelle an. Perfekte Bedingungen für die nächsten Wochen.