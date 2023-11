FC Bayern: Sven Ulreich verlaat zichzelf bij Schiedsrichterin Frappart! | Sport

„Ulle“ außer sich!

Bayern Ersatzkeeper Sven Ulreich (35) verloren beim 1:0 tegen Kopenhagen Curzzetig die Fassung – en die sie mit Schiedsrichterin Stephanie Frappart (39) an!

Was oorlog hartstochtelijk?

72. Minuut: Leroy Sané schiet een bal over de Mauer bij de Poort, Kopenhagen-doelman Grabara leent de bal met de vingers over de latte. Dus er is het hele stadion – het volgende feest en het team. De Französin entscheidet stattdessen auf Abstoß – en brengt Ulreich auf die Palme!

De ersatzkeeper loopt op de vier officiellen zu, wild en grappig ingericht! Schnell heeft Frappart een merknaam gegeven. U komt aan met de hulp van uw bank, zolang het duurt. Franzosin heeft zijn geld aan de Bank gegeven voor de Verwarnung. Maar dat zal misschien nooit meer gebeuren! Eerst na meer bestellingen komt er meer karton (73.).

Danach knipoogt, schudt zijn hoofd en valt op de stoel. Ende kan een man aan de lippen van de Bayern-Ersatzmanns zijn: „Meine Fresse!”

Je kunt het zelf zeggen: ik zal altijd blij zijn met mijn “Feuer” van de Bayern Bank! Er komt nog meer voor je rol bij je platenmaster. Allereerst zullen er vertragingen in de dienst optreden tot later in het jaar 2025. Auch Manuel Neuer wurde met een nieuw werkdocument tot 2025 ausgestattet.

Ulreich is de derde nederlaag in de Champions League. Vom Platz flog der Keeper in seiner gesamten Karriere übrigens noch nicht.

Einde van alle volgende wedstrijden: Bayern speelt nu 0:0 in Kopenhagen, de Serie van 17 Champions-League-Siegen in de Serie Reist. Terwijl Gruppensieger staat, bereidt de Münchner zich voor op het Partie-festijn.

Naast de strijd tegen de partij alldings für de Schiedsrichter: Ten eerste in de Champions League-Geschichte van Bayern staan ​​met Frappart eine Frau in der Verantwortung.