Op de sociale media staat een video van de Beieren -Keepers, die met opgestoken vinger bij de Leverkusens Bank – bekend als Bayers Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes – schreeuwen: “Hé! Hoi, setz dich hin, Rolfes, du Wichser !”

De getroffen Rolfes zei ten tijde van het bezoek in het BILD: “Ik heb niets meer gehoord of gehoord. Voor de niveausignaleerder ben je verantwoordelijk voor je eigen verantwoordelijkheid.”

De verbale Ausbruch kan voor Ulreich nu een Nachspiel zijn. Der DFB-Ermittlungen moeten worden uitgevoerd om de Ermittlungen te voltooien. Vervolgens werden ze door de Torwart op een setpiece gebeten.

Ik val in een aanval van Bayern-Schlussmann in een Geldstraf.

Op een dag in het jaar 2015: Damal-beleid van de slechte Wolf-burger Kevin De Bruyne (33) had een 16-jarige bal (“Geef me de bal, jij klootzak!”) en moest 20.000 euro betalen.

End: Ik ben maart 2023 met Ramy Bensebaini (29) – damals noch in Gladbach-Trikot – kurz voor Schluss Gelb-Rot. Beim Gang in de Kabinet beschimpfte der Algerier Schiedsrichter Brand dann auch noch auf Französisch als “H****sohn” . De DFB mag nog meer wedstrijden blijven spelen. Voor een geldboete wordt u in totaal 15.000 euro in rekening gebracht.