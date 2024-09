Groot succes in de wedstrijd tussen de Bundesliga-Topspiels tussen FC Bayern en Bayer Leverkusen (1:1).

Op de sociale media staat een video waarin de verbale aanval op Bayern-doelman Sven Ulreich (36) op Leverkusen’s Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes (42) wordt gezegd.

Direct na het TopspelDiscussie over foto’s uit de Beierse Catacomben! Quelle: BIL

Direct achter de Bayern Bank genomen, is uw bestemming duidelijk en wordt deze herkend en geaccepteerd.

Der Torhüter zegt met een directe reactie in de richting van de Leverkusen-Bank, schrijft: “Hé! Hé, setz dich hin, Rolfes, du Wichser!

Leverkusens Sport-baas Simon Rolfes (42) van BILD: “Ik heb er nooit meer iets van gehoord. Voor de niveausignaleerder ben je verantwoordelijk voor je eigen verantwoordelijkheid.”

Simon Rolfes zit op de bank in de Münchner Allianz Arena Foto: Bayer 04 Leverkusen via Getty Images

Kurz zuvort Ulreich das Zeitspiel der Leverkusener . Het roept: “Dat is de tijd van het jaar. Hör auf da drüben, du Penner“ – anders is dat een concreet af te leveren adres.

In de BILD-Nachfrage informatie van FC Bayern zijn de uitslagen van de sportactiviteiten doorgegeven. Uiteindelijk is duidelijk dat de Wortwahl niet klopt en niet schuldig is.

De regeerperiode van de Zeitspieloorlog is onrechtmatig. Leverkusens Mittelfeld-Stratege Xhaka gaat gegenüber BILD zu .: “Al 32 jaar geniet de man van Erfahrung, we moeten erkennen dat Bayern de laatste minuten niet wilde gebeuren, noch die 2:1. We moeten luisteren naar het ritme van het spel. Ik vertelde Rob Andrich dat we alleen waren in de Bodenmuss. Daar was het, dat er een Gelbe Karte-hoed was, ook daarbuiten.”

Lautsprecher am Spielfeldrand: Sven Ulreich Foto: Dennis Brosda

Ulreich gestikuliert mitunter heftig op Spielfeldrand. In de laatste twee wedstrijden kreeg de kassier van de keeper vier gele kaarten – nu is er een kans om ze te bekijken. De overige drie waren daar kassamedewerkers voor Meckereien von der Bank.

De video is opgenomen tijdens de vakantie tussen Bayern en Leverkusen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist de Spiel unterbrochen, de Bayern-Profis Davies, Kim en Coman (de eerste in de 65. Minute eingewechselt wurde) stehen am Spielfeldrand en bespreken zichzelf met Trainer Kompany.

“Verbärmlich” en “jämmerlich”Arnold van Wolfsburg rekent af met Fett! Quelle: BIL

In de huidige fase werd het feest hectischer. Der FC Beieren Ondanks de druk van het beleg zal Leverkusen dankbaar zijn voor zijn verdediging en bescherming.