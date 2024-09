FC Bayern: Pavlovic-Traumtor im Netz gefeiert

Bayern-ster Aleksandar Pavlovic schittert in de topwedstrijd tegen Bayer Leverkusen met een trauma in de winkel. Anschließend wird der 20-Jährige ausgiebig gefeiert.

Bayern-ster Aleksandar Pavlovic heeft de recordmeester met een absolute tragedie naar Bayer Leverkusen gebracht in de wedstrijd. Er is een score van 0:1 na 20 jaar het werk zelf op te ruimen met de steun en knal van de bal op 25 meter van de poort.

Pavlovic kwam in actie in de Kurve, waar de Bayern-Fans zich voelden. “Ik ben erg blij en emotioneel. Ik heb voor mezelf gedacht, ik zie het ab“, ben er al 20 jaar blij mee Lucht . Er staat: “Wir haben den Härtetest files. We bevinden ons nog steeds in een positieve positie en hebben geen passie voor ons werk.”

Er klonk applaus in het net van de DFB-Star. “Spinnt da Beppi! De Aleks verlaten nooit hun huis en komen dan direct in de winkel naar de winkel! Brutaal schee, brutaal wichtig!”, schrijft de Bayern bei X – anlässlich der Oktoberfest-Zeit sogar auf Beiers.

Pavlovic had immers een paar minuten zonder problemen: de middenspelers speelden een bal vers in Aus, woonden in Leverkusen en speelden de bal. Het resultaat was 0:1 van Robert Andrich (31). „Beim Pass zur Ecke ich eigentlich Manu (Torwart Manuel Neuer, Anm. d.Ed.) spelen, aber der Ball is kurz davor blöd hoppelt en daarom zijn er lange sprongen. Dan staan ​​we achter ons en vallen we voor de Gentleman. Ik zou het graag direct willen proberen, mijn mannelijkheid zal motiverend zijn en mijn toekomst zal dan mijn eigen beste vriend zijn”, legt de middelgrote performer uit.