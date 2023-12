Haben sterft Beieren Schon een Transfer für die Kommende Saison eingetütet?

Laut Transferexpert Fabrizio Romano ondersteunt Bryan Zaragoza (22) voor een exemplaar in München. Er is een bericht uit de Spaanse tv-uitzending “El Chiringuito”.

Demnach soll der Spanische Nationalspieler (en Einsatz) aber die Saison noch beim Spanischen Erstligisten FC Granada beenden en vervolgens in de zomer van 2024 in de Bayern wechseln.

Bayern voor transferoverdracht?

De Rekordmeister is de winnaar van de berichten die in Zaragoza in 2027 zijn laufende Vertrag geactiveerd. Deze kan een leugen van 15 miljoen euro zijn.

Zaragoza kan in het Offensief met alle gespeelde posities spelen, maar ook met de links op de weg. In het huidige LaLiga-seizoen dat er in 14 Partien fun Tore is, kunnen er nog twee dingen gedaan worden.

De markt voor de 1,64 meter lange Spanjaarden ligt op transfermarkt.de bij acht miljoen euro.