FC Bayern: Ohne Harry Kane werden die Schwachstellen deutlich

Eigentlich ist Harry Kane für den FC Bayern unverzichtbar. Zweieinhalb Monate sind vergangen, seit der FC Bayern tiefer in seine gepflegte Kasse gegriffen hat als je zuvor. Seitdem beweist der 100-Millionen-Mann in jedem Spiel, warum die Münchner seit mehr als einem Jahr an dieser Verpflichtung arbeiten. Zwölf Spiele, 21 Torbeteiligungen: Harry Kane hat großen Anteil daran, dass der FC Bayern derzeit mehr Tore schießt als jedes andere Team in Europas Topligen.

Natürlich möchte man etwas so Wertvolles schützen. Und so beschloss FC Bayern-Trainer Thomas Tuchel mit bangem Blick auf das durchnässte Spielfeld im Saarbrücker Ludwigsparkstadion, wo ein Gegner wartete, der den Münchnern vor allem körperliche Anstrengung abverlangen würde, das Besteck gut verpackt auf der Bank liegen zu lassen.

Kane auf der Bank – Die Offensive des FC Bayern ist lahm

90 Minuten lang musste Kane, der vor allem wegen Titelgewinnen nach München gezogen war, zusehen, wie seine Kollegen auf dem Platz seine zweite Chance auf einen Titel vergaben. Im Supercup gegen Leipzig wurde der Mittelstürmer erst eingewechselt, als die Münchner bereits mit 0:2 hinten lagen. Im DFB-Pokal hatte er in zwei Spielen keine einzige Minute auf dem Platz gestanden. Um den ewigen Rivalen aus Dortmund (Dortmund – FC Bayern am Samstag, 4. November, 18:30 Uhr im Radiobeitrag) im Kampf um den Bundesligatitel auf Distanz zu halten, sollte der neue Schlüsselspieler ausgeruht und stark sein am Samstag .

96 Minuten lang hatte der FC Bayern Mühe, ein zielführendes Offensivspiel auf die Beine zu stellen. Dann schockte Marcel Gaus die Münchner nach dem zweiten eklatanten Fehler des Abends in der Münchner Abwehrgruppe. Die Pokal-Peinlichkeit lag nicht nur daran, dass Tuchel den Star-Stürmer auf der Bank sitzen ließ. Und doch hat sich ein Muster bewahrheitet, das sich in den letzten Wochen so erfolgreich herausgebildet hatte.

Bester Scorer der Liga: Kane ist in Deutschland angekommen

Die Abwehr des FC Bayern ist genauso anfällig wie in der vergangenen Saison. Daran konnten weder Min-jae Kim noch der Langzeitverletzte Raphaël Guerreiro etwas ändern. Der große Unterschied zur letzten Saison ist die Offensive, die bisher keine Verteidigung bändigen konnte. Egal welcher Gegner den Münchnern bisher im Weg stand, der FC Bayern hat mindestens zwei Tore geschossen. Einzige Ausnahme: 1. FC Saarbrücken.

Kane ist die einzige Veränderung in der Münchner Angriffsreihe. Angesichts der Tatsache, dass er an 1,75 Toren pro Spiel beteiligt ist, wirkt der Mittelstürmer auf dem Platz bemerkenswert unauffällig. Lediglich 277 Mal hatte der Engländer in der Bundesliga den Ball am Fuß. Fast jeder zweite Stammspieler des Rekordmeisters hat mehr Ballkontakte. Und doch lässt sich sein Einfluss nicht nur daran messen, dass er der punktbeste Spieler der Bundesliga ist und kein anderer Spieler mehr Steilpässe spielt als er. Kane ist unglaublich effizient und hat ein sehr gutes Gespür für das Spiel, die Gegner und die Mitspieler.

Kane: Unprätentiöser Superstar mit Arbeitsbereitschaft

Er beherrscht auch die gesamte Klaviatur eines Weltklasse-Stürmers. Seien es verstaubte Tore, Wurschtl-Tore wie beim 1:0 gegen Darmstadt oder Traumtore wie das 6:0 gegen Darmstadt, bei dem Kane Torwart Marcel Schuhen aus 60 Metern besiegt – Kane punktet aus allen Positionen. Darüber hinaus verfügt das Münchner Angriffsspiel wieder über einen echten Zielspieler, der ihnen seit dem Abgang von Robert Lewandowski schmerzlich fehlt.

Aber auch wenn Kane den Ball nicht am Fuß hat, verbessert er das Offensivspiel seiner Mannschaft. Der Engländer ist ein unprätentiöser Superstar, ein harter Arbeiter, der unermüdlich seine Strecken läuft und seinen Teamkollegen Lösungen und Möglichkeiten für Geistesblitze bietet. Ein ständiger Ärger für die gegnerische Abwehr, der auch Löcher abseits des Balls entstehen lässt, die derzeit vor allem Leroy Sané und Jamal Musiala ausnutzen können.

Die Verteidigung bleibt der Problembereich

Kane ist ein wesentlicher Faktor dafür, dass es dem FC Bayern derzeit gelingt, die eklatanten Schwächen in seinem Spielaufbau und seiner Defensivkombination zu kaschieren. Und dass zumindest bei den wichtigsten Titeln – Champions League und Meisterschaft – beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche Saison geschaffen sind und das Erdbeben beim FC Bayern trotz des peinlichen DFB-Pokal-Auss gegen Saarbrücken auf der vereinseigenen Richterskala eher mild ausfällt.

Aber das kann auf Dauer nicht gut gehen. Damit Kanes große Mission, mit der er nach München aufgebrochen ist, in Erfüllung geht und er Titel gewinnt, muss der Verein nun im Winter den nächsten Schritt gehen. Die Bundesliga startete spannend wie nie zuvor und in der Champions League kann eine so wackelige Abwehr spätestens ab dem Halbfinale kaum noch halten. Auf Dauer kann selbst ein Superstar wie Kane die Schwächen in allen Teilen des Teams nicht überwinden.