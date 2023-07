Rottach-Egern/München – Nach 2019 bereitet sich der FC Bayern auch in diesem Jahr am Tegernsee auf die neue Saison vor. Vom 15. bis 20. Juli absolviert die Mannschaft von Thomas Tuchel ihr sechstägiges Sommertrainingslager in Rottach-Egern.

Neben schweißtreibenden Einheiten findet am Tegernsee das erste Testspiel der Vorbereitung statt. Der Deutsche Meister trifft am 18. Juli (18.30 Uhr) auf Rottach-Egern. . Der AZ-Newsblog mit allen News und Infos zum Trainingslager:

FC Bayern im Trainingslager am Tegernsee: News vom 15. Juli

+++ Torwart Manuel Neuer geht nicht auf Asien-Tour +++

Die Genesung von Keeper Manuel Neuer (37) bleibt ein heikles Thema beim FC Bayern. Auf jeden Fall wird die Sache zu einem Geduldsspiel. „Manuel Neuer wird weiterhin individuell trainiert, er wird abwechselnd Athletiktraining und Torwarttraining absolvieren. Wir werden sehen, ob er auch hierher kommt. Der Plan ist, dass Manuel nicht nach Asien kommt, sondern teilweise in das Mannschaftstraining integriert wird.“ nach der Reise“, sagte Trainer Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz zum Auftakt des Trainingslagers in Rottach-Egern.

Es braucht Zeit, und Neuer bekommt sie auch. Tuchel: „Seine Ungeduld ist am größten. Wir wissen von Tag zu Tag und von Woche zu Woche mehr. Der Beginn des Ligaspiels und des Supercups sind wahrscheinlich ein zu ehrgeiziges Ziel. Wir schauen und hoffen, dass er teilweise integriert wird.“ August.“ Nach Informationen der „Sportbild“ wird Ehrenpräsident Uli Hoeneß (71) die anstrengende Reise nach Japan und Singapur (24. Juli bis 3. August) nicht antreten.

+++ Tuchel will Kanes Wechsel nicht kommentieren +++

Bayern-Trainer Thomas Tuchel hat das heißeste Thema des Bundesliga-Transfersommers unkommentiert gelassen. Auf die Frage nach einer möglichen Verpflichtung des englischen Superstars Harry Kane (Tottenham Hotspur) sagte Tuchel am Samstag, er habe eine „sehr langweilige Antwort“ gegeben: Ich mache keine Kommentare zu Spielern, die nicht bei uns unter Vertrag stehen. Das gilt auch für diesen einen Spieler.“

Generell ist der Verein natürlich auf der Suche nach einer echten „Nummer neun“, die sportlich und charakterlich perfekt in das Bayern-Profil passt. „Wir sind bereit, alles zu geben, wenn wir großes Vertrauen in einen Spieler haben“, sagte Tuchel im Trainingslager in Rottach-Egern am Tegernsee. Wenn nichts passiere, „dann vertrauen wir den Spielern, die wir haben“.

+++ Konvoi des FC Bayern ist in Rottach-Egern eingetroffen +++

Nach rund 100 Minuten war die erste Mannschaftseinheit in der Vorbereitung auf die neue Saison Geschichte. Anschließend fuhr die Mannschaft des FC Bayern mit dem Bus zum Trainingslager am Tegernsee – eine Premiere für Trainer Thomas Tuchel.

Bei brütender Hitze, aber sichtlich guter Laune trafen die Bayern-Profis gegen 15 Uhr in Rottach-Egern ein. Bevor es zum Mannschaftshotel ging, in dem die Bayern die nächsten sechs Tage übernachten werden, erfüllten Thomas Müller und Co. zahlreiche Autogrammwünsche und standen ihren Fans für Selfies zur Verfügung. Um 18 Uhr geht es zurück zum Trainingsgelände.

+++ Neuer fehlt zum Trainingsauftakt des FC Bayern +++

Der FC Bayern absolvierte das erste Mannschaftstraining zur Vorbereitung auf die neue Saison ohne Manuel Neuer. Trainer Thomas Tuchel hingegen konnte am Samstag in München erstmals die ablösefreien Neuzugänge Raphael Guerreiro und Konrad Laimer mit der Mannschaft auf dem Platz begrüßen.

Dass Neuer nicht, wie ursprünglich gehofft, zum Trainingsauftakt zurückkehren würde, war schon länger klar. Der Kapitän hat seit seinem Unterschenkelbruch im Dezember kein Spiel mehr für den FC Bayern bestritten. Der 37-Jährige trainierte ebenso individuell wie Matthijs de Ligt, bevor die Mannschaft ins Trainingslager am Tegernsee aufbrach. Der Niederländer erlitt im Juni im Nationalteam eine Wadenverletzung.

+++ Musiala mit Spezialtraining vor Beginn der Vorbereitung +++

Bayern-Juwel Jamal Musiala ist vor dem ersten Training an diesem Samstag besonders motiviert: Der Youngster kam im Urlaub in Form, zusammen mit seinem Freund Alphonso Davies (22) auf der griechischen Insel Mykonos trainierte er körperlich, nach AZ-Informationen meldete er sich dann vier Tage lang die Hilfe eines Neuroathletik-Trainers, um mit gezielten Übungen seine Augen, sein Gehirn und seine Antizipation zu trainieren. Musiala gab sich auch viel Mühe, ein Tor zu erzielen. Der Offensivstar will seine Marke von 16 Toren aus der vergangenen Saison übertreffen.

+++ Erster Tag am Tegernsee: Öffentliches Training und Tuchel-Pressekonferenz +++

Für den FC Bayern geht es heute richtig los in die neue Saison – Abfahrt nach Tegernsee! Anschließend findet um 18 Uhr das erste öffentliche Training in Rottach-Egern statt

Die Münchner Mannschaft am Tegernsee wird nicht das Endspiel für den nächsten Angriff auf weitere Titel sein. Der angestrebte Transfer des englischen Top-Stürmers Harry Kane von Tottenham Hotspur ist bislang nicht zustande gekommen. Zuletzt gab es jedoch positive Signale aus Tottenham. Darüber hinaus ist noch mit Abgängen während der Sommer-Transferphase zu rechnen. Tuchel, der am Samstag (16 Uhr) zum Auftakt des Trainingslagers auf einer Pressekonferenz sprechen wird, könnte zur Klärung einiger Personalfragen beitragen.

Dann wird Klarheit über den Fitnesszustand und den weiteren Comeback-Plan von Nationaltorwart Manuel Neuer erwartet. Der 37-jährige Kapitän arbeitet sieben Monate nach seinem Beinbruch an seiner Rückkehr ins Bayern-Tor.

FC Bayern im Trainingslager am Tegernsee: News vom 14. Juli

+++ Willkommen im Trainingslager-Newsblog +++

Nach einzelnen Trainingseinheiten und den obligatorischen Leistungstests findet am Samstag das erste Mannschaftstraining an der Säbener Straße statt. Anschließend reist das Team nach Rottach-Egern. Wie der FC Bayern am Freitag bekannt gab, testen die Münchner am 18. Juli gegen den heimischen FC Rottach-Egern.